Stress paneb keha täiskiirusel tööle: pulss ja vererõhk tõusevad, aju toodab stressihormoonidena tuntud adrenaliini ja kortisooli, meeled on kõrgendatud. Kõik see annab inimesele jõu tulemaks toime asjadega, mis muidu üle jõu käiksid.

Kuid reaalsus on see, et üha rohkem inimesi kannatab kroonilise stressi käes ehk kehas on pidevalt adrenaliini ja kortisooli kõrge tase. See on tähendab kehale suurt koormust ja teeb tervisele kasu asemel kahju. Bild der Frau toob välja seitse kohutavat asja, mida seesugune stress su kehas korda saadab.

• Kõrge pulss ja vererõhk panevad südame pideva pinge all tööle. See soodustab südame-veresoonkonna tõbedesse haigestumist ning suurendab riski infarktiks ja insuldiks.