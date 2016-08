Prince’i endine kallim Charlene Friend mõistis enda sõnul alles aastaid pärast lahkuminekut, kuivõrd suurt osa oma elust maailmakuulus artist lähedaste eest varjas.

Teda ei üllata seegi, et Prince’i kodust leiti “valget hiinlast” fentanüüli sisaldavaid võltsitud tablette. Naine kinnitas ajakirjale People, et ei näinud lauljat eales uimasteid pruukimas, kuid kahtlustas, et ta on kokaiiniuimas.

“Prince võis vahel viis päeva ilma magamata, söömata ja isegi vett joomata üleval olla,” meenutab 44aastane Friend. “Ta käis lakkamatult kodu ja stuudio vahet. Pidin ise vahel salamisi tukastama, et ma üleväsimusest teadvust ei kaotaks. Kui ma seda esimest korda nägin, küsisin: “Kuidas sa niiviisi suudad?””

Prince vaadanud oma sõbratarile sügavalt silma ja vastanud: “Inglite toit. Hinge-, mitte ihukosutus.” Kui aga laulja viimaks magada otsustas, kattis ta aknad hõbepaberiga, keeras kütte kuumaks ja kandis hoolt, et tuba oleks kottpime. “Seal ta siis värises terve öö. Kui see esimest korda juhtus, küsisin: “Kas sa nägid õudusunenägusid?” Prince vastas: “Ei, ma nägin unes muusikat.” Muusika voolas temast isegi uneajal välja.”

2003. aastal kaebas Prince Charlene’i kohtusse, sest ekskallim üritas tema kunagisi kingitusi maha müüa.