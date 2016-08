“Jackassi” staar Steve-O teatas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et oli päev varem pöörast rulatrikki sooritades mõlemad jalaluud murdnud.

42aastane teletäht õige nimega Stephen Glover tunnistas, et tema parem põlv on kolmest kohast murtud ja tagatipuks nihestatud. Vasakul jalal murdus trikitamisel kand. Selgus, et Steve oli rulaga seisnud laudadest püstitatud torni katusel. Seejärel rammis torni sõiduauto. Trikimehe ülesanne oli hüpata laguneva torni otsast alla ja ühtlasi autost üle.

TMZ.com märgib, et kanged valuvaigistid ei pruugi “Jackassi” mehele mõjuda, sest tal on taga pikk võitlus uimasti- ja ravimisõltuvusega.