Pole vist meest, kes ei unistaks oma isiklikust kontoritoast-stuudiost-raamatukogust-kirjutamistoast. Paigast, kus mees saab olla omaette ja tegeleda oma meeste asjadega (olgu see või alakõhu sügamine). Kujutate ju ette: kamin, raamaturiiulid, must nahkdiivan ja tugitoolid, kerge sigarilõhn, laual gloobus-baarikapp, seinal sepistatud mõõk ja raamitud pilt Marge Simpsonist. Või noh, vähemalt midagi taolist. Enamik meist ei saa endale midagi sellist reeglina võimaldada. Aga kuulsad mehed saavad ja Art of Manliness on pakkunud võimalust piiluda mitme tuntud kirjaniku, ärimehe ja poliitiku – ning ka ühe fiktiivse tegelase – raamatukogudesse, kabinettidesse ja kirjutamisruumidesse.

William Randolph Hearst’i raamatukogu ja kabinet

USA ajakirjandusmagnaat William Randolph Hearst (1863-1951) oli eluaegne kunsti, raamatute ja antiigi kollektsioneerija. Tema loss ehitatigi nii, et eksponeerida neid kollektsioone, mis varem olid peitunud kuskil ladudes. Siiski ei mahtunud kõik mehe raamatud kahte raamatukokku ära ning neid tuli paigutada ka muudesse kohtadesse, näiteks riiulitele kinotoas.

Casa Grande või Hearsti loss sisaldas 56 magamistuba, 61 vannituba, 19 elutuba, maailma suurimat eraloomaaeda, basseine ja paljut muud. Esimese korruse raamatutuba oli koduks enam kui 4000 raamatule ja 150 antiiksele Kreeka vaasile.

Hearsti raamatukogu (artofmanliness.com)

Hearst elas ise oma loss kolmandal korrusel Gooti sviidis. Gooti stuudios hoidis mees oma väärtuslikemaid raamatuid ja käsikirju. neid oli 3000. See ruum oli Hearstile isiklikuks raamatukoguks ja kontoriks ning sealt hoidis ta kontrolli all oma meediaimpeeriumi.

Hearsti Gooti sviit (artofmanliness.com)

Roald Dahli kirjutamishütt

Kui kirjanik ("Charlie ja šokolaadivabrik") Roald Dahl (1916-1990) 1965. aastal Buckinhamshire'sse Great Missendeni kolis, ehitas ta endale pisikese kirjutamishüti. Perekond on hoidnud hütti pärast tema surma suuremalt jaolt endisena. Kirjaniku eluajal oli tegu üsna tumeda, napi ja variseva ehitisega. Sinna ei tohtinud sisse minna keegi peale Dahli enda ning kellelgi ei lubatud seal ka koristada. Majake lehkas tubaka järgi ning põrand olid kaetud sigaretituha ja pliiatsiteritamise jääkidega.

Dahl istus oma hütis suures tugitoolis (laua taga istumine tegi haiget ta Teises maailmasõjas vigastatud seljale) ning kirjutas käsitsi suurele paberile. Hüti eraldatus aitas kaasa mehe loovusele: kõik oma lastejutud kirjutas ta nende väikeste seinte vahel.

"Sa muutud teistsuguseks inimeseks, pole enam see tavaline mees, kes käib ringi, vaatab laste järgi, sööb lõunat ja teed rumalusi, sa lähed hoopis teistsugusesse maailma," on ta oma hütti kirjeldanud. "Kõik muu su elus kaob, sa vaatad oma paberit ja lähed täielikult selle sisse, mida sa teed. Aeg kaob. Võid alustada kell 9 hommikul ja järgmine kord kui sa nälga tundes kella vaatad, on juba lõunaaeg. Ja sul pole aimugi, kuhu kolm või neli tundi on kadunud."

Dahli hütt (artofmanliness.com)

Dahl oma hütis (artofmanliness.com)

Sir Arthur Conan Doyle’i kabinet

Kuulus kirjanik ja Sherlock Holmesi looja Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) elas 23 aastat Ida-Sussexis Windleshamis. Ta oli enne surma soovinud, et pärast lahkumist maetaks ta koduaeda ehitatud kirjutamishüti kõrvale. Aga eluajal eelistas ta tegelikult kirjutada oma kodu esimesel korrusel asuvas kabinetis. Seal sündisid mitmed ta kuulsad Holmesi lood.

Ja rääkides Sherlock Holmesist, ka temal oli kena koobas...

A.C.Doyle (artofmanliness.com)

Sherlock Holmes’i kabinet

Holmes on küll väljamõeldud tegelane, aga see pole inimesi takistanud tema looja kirjelduste põhjal talle kontorite ehitamist.

Üks neist asub Londonis Baker Street 221B paiknevas Sherlock Holmesi muuseumis.

Holmesi muuseum (artofmanliness.com)

Ja üks Westminsteris Sherlock Holmesi pubis. Mõlemad on päris hubased.

Holmesi pubituba (artofmanliness.com)

Jack London’i kabinet

Kirjanik Jack Londoni (1876-1916) Sonoma oru rantšosse ehitatud kivist häärber põles 1913. aastal maha. Siis ehitas mees vaikse suurte akendega lisatiiva suure maamaja külge, kus naid naise Charmianiga olid aastaid elanud. Kabinet, kus mees pani kirja oma viimased jutud ja romaanid, asus kohe "magamisveranda" kõrval. Tänapäeval sellise ruumi nime väga ei kuule, aga kindlasti oleks selles tore elada – eriti just selle vaate pärast.

Jack Londoni koobas (artofmanliness.com)

Londoni magamisveranda (artofmanliness.com)

George Washington’i kabinet

Esimese USA konstitutsioonijärgse presidendi George Washingtoni (1732-1799) kabinet ehitati iseseisvussõja ajal tema kodu laienduse osana. Kui väsinud Kindral 1783. aastal Mount Vernonisse naases, siis oli ta sunnitud suhtlema paljude pereliikmete, sõprade ja poliitikutega. Kabinet oli koht, kuhu ta sai peitu pugeda ja kust eraldatust leida – ilma Washingtoni loata ei tohtinud keegi sinna siseneda. Siin kirjutas ta kirju ja täitis päevikut, luges mõnd oma 884 raamatust, see oli talle aga ka pesemise ja riietumise ruum.

Washingtoni tuba (artofmanliness.com)

Neil Gaiman’i kirjutamistorn

Ulmekirjanik Neil Gaiman (1960) on oma kadestusväärse kirjutamistornikese kohta ise kirjutanud, et ta kasutab seda vaheaegadega: see võib jääda viieks aastaks hüljatuks ja siis saada jälle rõõmuga taasavastatud.

"Siin all ei juhtu iialgi midagi," on ta kirjeldanud. "Võin vaadata akendest välja ja vahepeal võib elusloodus vastu vaadata, aga enamasti vaid puud. See on täpselt väljaspool maja wifi ulatusest, mis on hea."

Gaimani pesa (artofmanliness.com)

Gaimani pesa (artofmanliness.com)

Theodore Roosevelt’i raamatukogu ja relvatuba

Kui USA presidendi Theodore Roosevelti (1858-1919) Dakota karjaäri luhtus, kolis ta tagasi itta ning ehitas maha Oyster Bay'sse. Nimeks pani ta oma valdusele Sagamore Hill ja seal elas ta surmani (kui polnud parajasti just Valges Majas muidugi). Siin sai mees lõõgastuda, uidata metsades ja toita oma mehelikku hinge. Siin oli mehelik trofeede tuba, lisaks ka kena raamatukogu, kus mees palju aega veetis. Raamatukogus asus maja esimesel korrusel ja oli kaunistatud Roosevelti enda jahitud loomade nahkade ning tema kangelaste portreedega.