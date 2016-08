Närviline õhudessantlane valmistub oma esimeseks hüppeks. Ta sisenb lennukisse ja istub liialdatud ettevaatlikkusega oma kohale. Mõne aja pärast hakkab ta nihelema ja vaatab illuminaatorist välja: "Mu jumal!" hüüab ta kohkunult enda ees istuvale instruktorile. "Ma poleks iial arvanud, et õhust kõik niimoodi paistab. Vaadake, need inimesed seal all näevad välja nagu sipelgad!"

"Need ongi sipelgad. Me pole veel õhku tõusnud."