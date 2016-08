Radisson Blu Hotel Olümpia kohvik Café Boulevard kogub septembris annetusi haruldase Angelmani sündroomiga 5-aastasele Markusele. Annetussummaga toetatakse TÜK Lastefondi vahendusel poisi ratsutamisteraapiat. 1. septembrist kuni 30. septembrini aset leidva kampaania käigus annetab hotell igalt Café Boulevardist ostetud Pauligi kohvijoogilt ja pohla-martsipanipärjalt 10 senti Lastefondile haruldase haigusega Markuse toetamiseks. Markusel on diagnoositud harvaesinev kaasasündinud neurogeneetiline häire nimega Angelmani sündroom, mis on tingitud muutustest 15. kromosoomis. Haigust esineb Eestis vaid ühel 50 000 lapsest ning seda iseloomustavad intellektuaalse ja füüsilise arengu mahajäämus, unehäired, krambid, jõnksulised liigutused, kõnetus, kehatüve ataksia ja hüperaktiivsus koos rõõmsameelsusega. Markusel on lisaks ka epilepsia, mis õnneks allub üsna hästi ravile. Angelmani sündroomiga lapsed on väga suure hooldusvajadusega.

Markus on alates teisest eluaastast käinud ratsutamisteraapias, mis on mõjunud väga hästi tema füüsilisele arengule, sh tasakaalule ja osavusele. Kahjuks aga ei ole järjepideva teraapia eest tasumine majandusliku olukorra muutumise tõttu enam perele jõukohane. Seetõttu pöördus pere Lastefondi poole, kes otsustas heade annetajate toel poisi ratsutamisteraapiat toetada.

Koostöös Cafè Boulevardiga loodetakse Markuse toetuseks koguda vähemalt 780 eurot, mis kataks ratsutamisteraapia tundide kulud aastaks. Lastefondi nõukogu esimehel Küllike Saarel on koostöö üle Markusele ratsutamisteraapia võimaldamiseks väga hea meel. “On suur rõõm, et Lastefondi juurde jõuavad lapsed, kelle elukvaliteeti saame erinevate teraapiate toetamisega oluliselt paremaks muuta. Ning topeltrõõmu pakub, et leidub nii suurepäraseid ettevõtteid nagu Radisson Blu Hotel Olümpia, kes on ise juba korduvalt avaldanud soovi meie vahendusel haigeid lapsi toetada ja selleks kampaaniaid korraldada,” räägib ta. Saar kutsub ühtlasi üles kõiki raskelt haigeid lapsi kasvatavaid peresid pöörduma Lastefondi poole seoses erinevate lapsele vajalike teraapiatega. “Oleme kindlasti toeks seal, kus meie abi on vajalik ja õigustatud! Ja muidugi on samavõrd oodatud ettevõtete koostööettepanekud nende laste aitamiseks.”