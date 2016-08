Põlvas toimus Sotsiaalkindlustusameti poolt koordineeritava MARAC võrgustikupõhise juhtumikorralduse mudeli testimiseelne arutelu, kus osalesid Põlva piirkonna lähisuhtevägivalla juhtumitega töötavad spetsialistid ning Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Politsei-ja Piirivalveameti esindajad. Eesti oma juhtumikorralduse mudel arendatakse välja kombineerides Eestis kasutatavaid praktikaid ja Ühendkuningriigis väljatöötatud MARAC mudelit.

Riikliku ohvriabi juhi Olle Selliovi sõnul on Põlva piirkond valitud esimeseks piirkonnaks, kus juhtumite korraldamist MARAC võrgustikupõhist juhtumikorralduse mudelit testima hakatakse just hästi toimiva võrgustikutöö tõttu. „Projektiga arendatakse välja ja testitakse Eesti oludele sobivat juhtumikorralduse mudelit kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrite ja nende perede paremaks abistamaks ja korduvohvristumise vähendamiseks,“ lisas Olle Selliov. Järgmiste piirkondadena liituvad projektiga 2017 aastal Haapsalu ning Lääne-Virumaa juhtumikorralduse võrgustikud.

Projekti „Riskis olevate perede, sealhulgas lähisuhtevägivalla all kannatavate perede väljaselgitamine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“ algatajaks on Siseministeerium ja rakenduslik osa viiakse läbi koostöös Sotsiaalkindlustusametiga. Välja töötatud juhtumikorralduslikust mudelist saab töövahend spetsialistidele, mis annab teadmisi ja oskusi, kuidas lähisuhtevägivalla ohvrit ära tunda, tema vajadusi ja probleemi tõsidust hinnata ning võrgustikku kaasates abistavaid sekkumisi kavandada. Ka täna tehakse juhtumite osas koostööd, kuid see pole süsteemne, puudu on ühtne metoodika, juhised ning teadmised efektiivseks juhtumikorralduseks.