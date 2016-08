Eesti korvpallimeistri BC Kalev/Cramo read hakkavad nüüd igapäevaselt täiendust saama, meeskond sõlmis lepingu Valgevene koondise tagamängija Vitali Ljutõtšiga.

Ljutõtš kuulus eilses Eesti - Valgevene mängus külaliste algkoosseisu ning kogus 11 punkti ja 8 lauapalli, olles omade üks tulemuslikumaid.

24-aastane Ljutõtš oli eelmises EM-valiktsüklis keskmiselt 15,7 punktiga mängu kohta koondise resultatiivseim, tabades sealjuures kolmepunktiviskeid 47,6% täpsusega. Viimased klubihooajad on tagamängija/väike ääre positsiooni täitev 198 sentimeetrit pikk mängumees veetnud BC Šiauliai ja Minski Tsmoki ridades.

"Ilmselt me muidu poleks sellele positsioonile mängijat väljastpoolt otsinud, aga täna on paraku seis selline, et täpselt pole teada Gregor Arbeti naasmine korvpalliplatsile ning juhul, kui saame koha EuroCupile, peab pink olema sellisele koormusele vastu pidamiseks piisavalt pikk. Ljutõtši siia jõudmisel on suur osa ka Martin Müürsepal, kellele ta jäi silma Valgevene koondises,“ rääkis Kalevi peatreener Alar Varrak.