Keskerakond on leidnud paberi, mille põhjal andis erakond 2014. aastal Priit Toobali isikus garantiikirja Paavo Pettai firmale ja lubas seda makseraskuste puhul aidata.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ja umbes pooled juhatuse liikmed kutsusid seetõttu kokku erakorralise juhatuse istungi hindamaks, kas dokument on juriidiliselt korrektne. Erakorralise istungi kokkukutsujate seas olid peamiselt Keskerakonna siseopositsiooni liikmed, aga ka Taavi Aas ja Mihhail Kõlvart, keda enamasti on peetud Savisaare leeri inimesteks.

Garantiikiri tähendab, et kui Pettai firma on rahalistes raskustes, siis peab Keskerakond kõik võlad kinni maksma. Pettail on tekkinud võlad, kuna maksuamet nõuab tema äridelt tasumata tulumaksu.

Artikkel on refereeritud Delfist.

Paavo Pettai on aastaid teinud Keskerakonnale reklaamikampaaniaid ja erakond on tema reklaamibüroole olnud nende eest võlgu. Pettai leebus võlgade sissenõudmisel on erakondade rahastamise järelevalve komisjonis tekitanud arvamuse, et kampaaniaks kulutatud raha on tegelikult Keskerakonnale mõeldud varjatud annetus. Pettai on kahtlustatav ka Savisaare altkäemaksu-kohtuasjas.