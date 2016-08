Isa lootis, et šokeeriva foto avaldamine innustab inimesi doonoriks hakkama.

Allie Driva maks oli muutunud suisa mustaks, kui see väiksekese kehast eelmise aasta juulis eemaldati, vahendab The Sun.

Los angelese elav isa jagas šokeerivat pilti oma haige tütre mädanema läinud maksast, et julgustada inimesi hakkama elundidoonoriteks.

Fotol olev maks on nii must, et meenutab Allie isa sõnul kivisütt.