Käes on septembrikuu ning lapsed lähevad kooli. See aga ei tähenda, et spordis midagi ei toimuks. Päeva naelaks on kergejõustiku Teemantliiga etapp Zürichis, kus võistlevad nii Ksenija Balta kui Rasmus Mägi. Seni aga naudime ühiselt tänast spordipäeva!