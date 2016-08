Reformierakonna esimees Taavi Rõivas ütles Marina Kaljurannaga kohtumise järel, et partei ei saa toetada mitut presidendikandidaati korraga ja palus välisministril otsust riigipea kandidaadina Siim Kallast toetada mitte isiklikult võtta.

Reformierakonna juhatus otsustas teisipäeva hilisõhtul, et toetab valimiskogus erakonna presidendikandidaadina Siim Kallast, kirjutab ERRi uudisportaal. Kolmapäeval Eestisse visiidilt naasnud Kaljurand ütles lennujaamas juba hommikul ajakirjanikele, et on sellises otsuses pettunud.

Pärastlõunal kohtusid Rõivas ja Kaljurand Stenbocki majas. Kui Kaljurand lahkus kohtumiselt kommentaare andmata, siis Rõivas astus ajakirjanike ette. "Selgitasin Marinale, miks selline otsus oli juhatuse enamiku arvates kõige õigem," kirjeldas Rõivas räägitut.