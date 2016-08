Donald Trump käis eile Mehhikos, et kohtuda sealse presidendi Enrique Peña Nietoga.

Kohtumine leidis aset vaid mõned tunnid enne seda, kui on plaanis teravakeelse presidendikandidaadi kõne immigratsioonipoliitika teemal. Mäletatavasti on Trump varem lubanud, et tema võidu korral ehitatakse Ameerika ja Mehhiko piirile müür.

Visiit presidendi juurde seda lubadust ei muutnud ja lisaks tuli mijardärist Ühendriikide presidendikandidaat välja lisaklausliga, et maksma peaks müüri ehitamise eest Ameerika asemel hoopis Mehhiko.

Reedel esitas Mehhiko president küllakutse kui Trumpile kui ka Clintonile, kuid Trump haarase sellest ka kohe kinni ja postitas Twitterisse säutsu selle kohta, kui väga ta Enrique Peña Nietoga kohtumist ootab.

Kohapeal võtsid teda vastu mitmed meeleavaldused, kus inimesed käskisid tal põhimõtteliselt ots ümber keerata ja koju tagasi minna.