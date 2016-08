Esmaspäeval tegevust alustava Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi peatreenerina asus ametisse endine Eesti jalgpallikoondise peatreener Tarmo Rüütli.



Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi alustab esmaspäeval noortetööga, asudes läbi viima treeninguid 6-14aastastele poistele ja tüdrukutele, kuid aasta lõpus alustatakse esindusmeeskonna komplekteerimist.

„Mul on heameel liituda Põhja-Tallinna Jalgpalliklubiga, kus on ühendatud nii noorte treenerite uljus kui vanemate kogemus. Samuti on meeldiv, et Põhja-Tallinna linnaosavalitsus on väga toetavalt uue klubi asutamisesse suhtunud, mis annab usku, et üheskoos saame klubist kasvatada linlaste jaoks olulise kogukonnaorganisatsiooni,“ lausus Rüütli, kes viimati juhendas Kasahstani klubi Pavlodari Irtõši.

Sealt sai ta 2014. aasta mais sule sappa ning pärast seda aktiivset treeneritööd teinud pole. Tõsi, oma teadmisi on ta vahelduav eduga edastanud jalgpalliliidu projekti "Jalgpall kooli" raames.