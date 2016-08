Enne mängu pidasid kihlveoportaalid külalisi kergeteks soosikuteks. Nende nimekiri oli kõvem, korvi all seisis VTB Ühisliiga staar Artjom Parahhovski ning mängujuhi positsioonile muretseti mõne päeva eest nimekas ameeriklane Maalik Wayns. Kuid õhtu peategelasteks kerkisid teised mehed.

Võrreldes aasta tagasi peetud Riia EM-mängudega on Eesti korvpallikoondises seitse uut mängijat, kuid nood ei löönud põnnama ja uut EM-valiksarja alustati hiilgava 81:62 võiduga Valgevene üle – ei mingit eelmiste tegijate taganutmist!

Eestlased ootasid mõnda aega oma esimest korvi, aga tasapisi saadi paigalt minema ning suurepärase kaitsetöö abil jõuti avaveerandi lõpuks 18:10 eduseisu. Poolajaks näitas tabloo 40:27 ning küllap meenutasid paljud sel hetkel äsjast kontrollmängu, kus kahekohaline edu teisel poolajal käest anti. Ent nüüd oli uus päev, midagi sellist ei juhtunud, vahet vaid suurendati ning vastast mängu tagasi ei lastudki!

Sari poleks saanud paremini alata – 19punktiline võit on ka selle poolest tähtis, et kui 17. septembriks kõik mängud peetud saavad, võib EM-finaalturniirile pääsemisel saada otsustavaks just korvide vahe. Ja kes teab, milleks võib hea olla Rain Veidemani viimasel sekundil oma väljakupoolelt tabatud viimane kolmene!

See oli sümboolne vise. Veideman oli sõna otseses mõttes üleplatsimees. Ta võttis endastmõistetavalt liidrirolli enda õlgadele, kasvatas järjekindlalt skoori ja toitis ka kaaslasi. Lõppsaldo ei vaja kommentaare: 32 punkti, 7 korvisöötu, 4 lauapalli, 2 vaheltlõiget, efektiivsusnäitaja 40! Kapteniroll on mehele mõjunud ainult hästi.

"Võib öelda küll, et kõik töötas. Üks paha hetk tekkis, kus ära kukkusime, aga saime võidu kätte," ütles peakangelane. "Läheme iga kohtumist mängima vastavalt vastasele ja võtame ühe mängu korraga. Dorbek sai alguses hea tunde sisse, vabalt panna ja lõpuks polnud enam vahet, kas üle käe või mitte. Superpartii tema poolt!"

Dorbek jokkeriks

Jah, ehkki terve koondis tegutses hästi ja ühtse tervikuna, tuleb teisena esile tõsta Martin Dorbekut. Kolmesed 6st 5, kokku 19 punkti ja 5 vaheltlõiget vähem kui 22 minutiga! Midagi pole öelda, mõnegi poolt kirutud Ühisliiga kasulikkus lööb saadud suurte mängude kogemuste näol välja!

"Esimesed visked õnnestusid ja edasi oli juba kindlam visata. Võib-olla valvas kaitse rohkem teisi mehi ja mulle jäi rohkem ruumi. Vaheltlõigete osas aitas treenerite töö, teadsin täpselt, kuhu liikuda," rääkis Dorbek.

Kahtlemata tuleb suur osa võidupunktist kirjutada ka treeneritetiimi Tiit Sokk-Alar Varrak-Joosep Toome arvele. Nad tegid ära hiilgava kodutöö ning hoolealused olid vastase käikudeks hästi valmis. Ehkki Reinar Hallik oli oma kolmestelimiidi Albaania vastu täis visanud, seisis ta kaitses täpselt ja lõvina Parahhovski ees.

"Meeskond mängib nii nagu vastane tal mängida laseb," kommenteeris Sokk muheldes asjaolu, et valgevenelased suruti ära just targa kaitsetegevusega. "Nad ei saanud häid söödunurki. Poisid tegid head tööd ja hoidsid vastaste "number kolmesid" pallist eemal. Selle tõttu ei saanud nad korvi alla väga palju sööta."