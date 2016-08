See oli ilmselt Eesti kogu kohtumise parim realiseerimata jäänud võimalus. Aga raske on Kamsile etteheiteid teha, sest FC Floras mängib ta paremkaitsjana. Pigem oli see (valikmängudeks Gibraltariga) signaal, et vajame äärepoolkaitsesse ikkagi ründavama instinktiga mängijaid. Liiatigi ei õnnestunud meeskonnal eile Kamsi suurimat trumpi ehk häid tsenderdusi kasutada.