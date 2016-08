Täna keskpäeval toimub Tartu tervishoiu kõrgkoolis uue rektori Ulla Preedeni ametisse seadmise tseremoonia.

Varasemalt Põlva maavanemana töötanud Ulla Preeden on kaitsnud Tartu Ülikoolis doktorikraadi, kus tema peamisteks uurimissuundadeks olid geofüüsika ja mineraloogia. Ta on töötanud 2011. aastast Põlva maavanemana ja varasemalt Tartu Ülikoolis geoloogia osakonnas.



Preeden valiti Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektoriks maikuus, kandidaate rektori ametikohale oli viis. Rektorit valis seitsmeliikmeline valimiskogu, kuhu kuulusid kaks haridus- ja teadusministeeriumi esindajat, kaks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu esindajat, kaks nõukogu esindajat, kellest üks oli üliõpilane, ning haiglate esindaja. Rektori ametiaeg algas 1. juulil ja see kestab viis aastat.



„Mul on suur au ja olen väga tänulik võimaluse eest olla juhiks, mentoriks ja kolleegiks nii väärika ajalooga ning ühiskondlikku vastutust ja rolli kandvas kõrgkoolis,“ lausus Preeden.



Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeaasta avaaktusest ja inauguratsioonist toimub ka veebiülekanne.