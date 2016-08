1. septembri hommikul on Eesti lääne- ja lõunaosa kohal taevas selgem, mujal on pilvi enam, aga ilm on sajuta.

Kohati võib olla udu ja puhub edelatuul 5 kuni 10, rannikul kuni 12 meetrit sekundis, vahendab ERR.ee. Sooja on hommikul 13 kuni 17 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ning kohati sajab veidi hoovihma. Tuul puhub valdavalt edelast 5 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis ning sooja tuleb 18 kuni 22 kraadi.