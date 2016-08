Manchester United tegi tänavu suvel prantslasest Paul Pogbast maailma kalleima jalgpalluri – Torino Juventusele tasuti poolkaitsja eest 105 miljonit eurot. Vutiklubi ametlik rõivapartner Adidas andis aga eile teada, et ülemineku tulemusel on juba müüdud enam kui 200 miljoni euro eest mehe nime kandvaid vutisärke. Kas tõesti on United napi kuuga kasumis?

Siiski mitte. Pogba nime kandva tuttuue Unitedi särgi võib iga huviline soetada saja euroga, ent klubi näeb sellest vaid raasukest. Poleks ju Adidas 2014 sõlminud Unitediga kümneaastast ja 880 miljoni euro suurust sponsorlepingut, kui särgifirma pidanuks edaspidi müüdud nänni pealt veel Old Traffordile veokitäite kaupa raha viima.

Kui palju täpselt United ühe Pogba nime kandva särgi müügilt teenib, on mõistagi kiivalt varjatud ärisaladus. Internetis levivad erinevad kalkulatsioonid hindavad, et kui hinnast lahutada maksud, kõikvõimalikud transpordi- ning vahendustasud, mängijale endale tema imago kasutamise õiguse eest makstav summa ning Adidase taskusse minev krabisev, jääb klubile endale järgi parimal juhul 12-15 eurot. Seega on United ideaalis Pogbalt teeninud tagasi napi veerandi üleminekusummast, ent seda vaid ühe kuuga!

Zlatan Ibrahimovici särke müüdi Unitediga liitumise esimesel nädalal 90 miljoni eest. Kuigi rootslasest superstaar nõuab klubilt oma nime särkidele printimise eest ilmselt Pogbast suuremat summat, on sealt iga teenitud sent Unitedile puhas kasum, sest PSGst üle tulnud ründaja eest klubi üleminekusummat tasuma ei pidanud.