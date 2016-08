"Ma ei suuda uskuda, et ma jõudsingi kohale!" õhkas Omar lennujaamas, "Ma ei julgenud enne lendu isegi magama jääda, sest ma kartsin, et ma ei ärla lennuks üles ja magan selle maha. Ma nii väga närveerisin."

Täna õhtul kell 19.05 saabus Tallinna lennujaama tõlk Omar, kes on püüdnud aastaid Eestisse viisat saada ja siia õppima tulla.

Eesti kaitseväelastega 2011. aastal Afganistanis töötanud tõlk Omar on püüdnud Eestisse viisat saada 2013. aastast alates. Kuigi läbi Seitsmeste uudiste koguti Omari lennukipiletiteks ja viisakuludeks ligi tuhat eurot, olid kõik Omari ponnistused siia saada vett pidama läinud.

Kui varem palus Omar asüüli (kuna tema elu oli Afganistanis NATO vägedega koos töötamise tõttu ohtu seatud), siis selle aasta kevadest üritas Omar Eestisse tulekuks taotleda õppeviisat.

Tänu eestlaste toetusele sai Omar lennata ohtlikust Afganistanist Indiasse ja alustada viisa ajamisega ning teha õppeviisaks vajalikud testid.

Juunis sai Omar Eestisse õppima tulekuks vajaliku õppeviisa, kuid siis ootasid teda ees uued üllatused. Lennukipiletid taskus, ei lubanud tal nüüd riigist lahkuda India valitsus.

"Eesti saatkond ja välisministeerium on olnud mulle suureks toeks. Ka eile ei tahetud mind Indiast välja lasta ja ma helistasin konsulile ja tänu tema abile sain siiski riigist lahkuda," on Omar õnnelik. "Ilma Eesti välisministeeriumi abita ei oleks ma täna siin!"

Omar sõitis New Delhist Indias Eestisse läbi Helsingi.

"Helsingis olid kõik nii abivalmid ja kõik läks paremini kui arvasin," rääkis Omar Tallinna lennujaamas. "Ma vist ei jõua siin lennujaamas kõiki ära tänada ja mul ei jätku sõnu, mida eestlased minu heaks teinud on!"

"Ma olen nii õnnelik, et ma ei oskagi seda kuidagi sõnadesse panna!" ütles Omar. "See on minu uus võimalus ja minu uus elu!"