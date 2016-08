Täna Eesti koondise ainukese värava löönud Sergei Zenjov tunnistas, et on kindlasti rahul väravaga, kuid mitte lõpptulemusega.

"Olen väga rõõmus oma värava üle, aga kahju, et resultaat selline oli. Eriti peale nii õnnetut väravat," sõnas Zenjov.

Pärnus sündinud ründaja usub, et mängu otsustas vastaste kiire vastuvärav: "Kui me oleks suutnud eduseisu hoida, siis oleksime võinud veel ühe ära lüüa. Aga kahjuks tuli kohe meile värav vastu."

Zenjov kodulinna publiku ees mängimisest: "Eks ikka oli hea tunne, aga see on igas koondisemängus nii. Pole vahet kas Pärnus või Tallinnas. Koondis on alati eriline."

Eesti koondisel seisab 6. septembril ees MM-valikmäng võõrsil Bosnia ja Hertsegoviinaga. Zenjov usub, et seal on omad võimalused täiesti olemas: "Ei tahaks viigi peale mõelda, vaid ikka võita."