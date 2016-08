Eesti jalgpallikoondis tegi MM-valiksarja peaproovis 1:1 viigi Maltaga. Väravavaht Mihkel Aksalu sõnas, et maltalaste viigivärav oli tema ja keskkaitsja Nikita Baranovi sidepraak.

"Ma arvan, et midagi imelist ei juhtunud," kirjeldas Aksalu väravaolukorda. "Üks hakkas mõtlema, teine hakkas mõtlema ja kokkuvõttes ongi see. Asi peaks instinktiivselt tulema, et lahendus on selline, aga mina hakkasin mõtlema ja Nikita hakkas mõtlema ja siis oligi selline kook koos.

Õnneks täna ei jagatud kolme punkti. See on hea pool. Aga selliseid asju tuleb ette ja üritame selle kommunikatsioonipoole omavahel paika saada ja arvan, et sellist jama ei tohiks enam tulla."

Aksalu ise jäi tolles olukorras ründajat käest sikutama. Kas oleks pidanud palli peale minema? "Jah, oleks võinud palli peale hüpata," vastas ta.

"Ei saa öelda, et ootasime seda tulemust, aga mänguliselt tegime palju häid asju ja ma arvan, et siit on hea edasi minna. Muidugi tulemus ei ole selline, nagu soovisime, aga üldjoontes taktikalised plaanid, mis panime enne mängu, suutsime enam-vähem täita ja selle üle on hea meel."