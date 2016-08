Igaüks, kes kordki elus sattunud lastevanemate koosolekule, on küllap kuulnud emade-isade mõtteavaldusi: «Te saate ju ise ka aru, et 10. klassi matemaatikatunnis tegeldakse liiga palju võrrandite ja liiga vähe laulmisega.» Ja: «Kas te olete uurinud oomega-3-rasvhappe sisaldust neljapäeviti koolilõuna kõrvale pakutavas morsis?» Jah, lastevanemate seas leidub igasuguseid tüüpe. Siin on väike ülevaade silmatorkavamatest.

Rikkur

Vaestest oludest ja kehvast haridusest hoolimata on murtud end üsna haljale oksale – igaüks ei käi Oslos elektrisüsteeme paigaldamas ega juhi Helsingis tervet puhastusteenindajate brigaadi.

Rikkur (Andres Varustin)

Õppimises last eriti aidata ei osata, selle kompenseerimiseks kantakse hoolt, et tagajärglase koolitarbed oleks silmanähtavalt kallid ja järgivad hooajamoodi.