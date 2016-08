Igaüks, kes kordki elus sattunud lastevanemate koosolekule, on küllap kuulnud emade-isade mõtteavaldusi: «Te saate ju ise ka aru, et 10. klassi matemaatikatunnis tegeldakse liiga palju võrrandite ja liiga vähe laulmisega.» Ja: «Kas te olete uurinud oomega-3-rasvhappe sisaldust neljapäeviti koolilõuna kõrvale pakutavas morsis?» Jah, lastevanemate seas leidub igasuguseid tüüpe. Siin on väike ülevaade silmatorkavamatest.

Õppimises last eriti aidata ei osata, selle kompenseerimiseks kantakse hoolt, et tagajärglase koolitarbed oleks silmanähtavalt kallid ja järgivad hooajamoodi.

See tähendab, et T-särgil toretseb poolemeetriste kuldtähtedega Armani ja tundide ajal tšättimiseks kasutab teise klassi jüts iPhone’i mudelit, mida poes veel ei müüda.

Aktivist

Õppeasutuse kindel tugisammas, sageli sama kooli vilistlane. Talgutel esimene, lastevanemate koosolekul viimane. Reageerib igale abipalvele, lööb kaasa kõigis ettevõtmistes alates kunstiõpetuse tunniks kollaste vahtralehtede kogumisest ja lõpetades vilistlaskoori loomisega.

Aktivist (Andres Varustin)

Sageli saab just tema kaudu ekskursiooniks ulmesoodsalt bussi ja rahvatantsurühmale kodukihelkonna mustris vööd. Sügiseti toob koos lapsega hommikul kooli ka kümme vaagnatäit õunu, pirne, oma aia viinamarju. Jõulukontserdilt puudumise kohta esitab kooli juhtkonnale arstitõendi.

Protsessija

Ökovanema laiendatud ja täiendatud versioon. Kõik on koolis valesti ja määrustevastane. Kõik! Näiteks klassiaknasse paistvate päikesekiirte langusnurk detsembri esimesel dekaadil poole kaheksa ajal hommikul.

Aga ka vesiniku ja hapniku vahekord WC kraanist voolavas divesinikmonooksiidis. Või noore õppealajuhataja metsosopran. Ka sööklas pakutava leivaviilu paksus. Rääkimata päheõpitava luuletuse pikkusest. Kooli riidehoiu interjöör niikuinii.

Vastavasisulised märgu-, sõimu- ja kaebekirjad ummistavad üle maa sadu postkaste. Alates klassijuhatajast ja lõpetades lasteombudsmaniga teavad kõik detailselt, mis on protsessija lapse koolis halvasti ja kuidas keegi midagi ette ei võta.

Juba aastaid on haridusministeeriumi suvepäevade tipphetkeks lärmaka protsessija parimate kirjade ettelugemine.

Süsteemis lokkava korralageduse vastu võitlemine kurnab inimese muidugi poolsurnuks. Oma lapse veenmiseks, et kooli minnes tuleks ranits tehtud kodutöödega kaasa võtta, pole protsessijal enam jaksu.

Õpetaja

Tal võiks olla mitu pedagoogikateaduste doktori kraadi – kui ta vaid oleks pedagoogikat tundigi õppinud.

Ometi teab ta paremini kui ükski pärispedagoog, mismoodi äratada ja hoida lapses õpihimu, kuidas tundi üles ehitada ja personaalselt õpilasele läheneda.

Samuti on ta pädev kritiseerima hindamissüsteemi, koduste tööde mahtu ja üleüldse riigi õppekava ja koolikorraldust, mis on Eestis keskendunud tuupimisele, mitte loova isiksuse väljaarendamisele.

Tunneb lastevanemate koosolekul ära lausetest: "Te saate ju ise ka aru, et 10. klassi matemaatikatunnis tegeldakse liiga palju võrrandite ja liiga vähe laulmisega."

"Kuidas klassijuhataja ei jõua kogu aeg kõigi lastega individuaalselt tegelda?" "Mil moel saab kunstiõpetuses panna töö eest hindeks nelja?"

Kaheline

Selle lapse­vanema haridustee katkes omal ajal kaheksandas klassis – pärast jõuluvaheaega ta lihtsalt enam ei ilmunud kooli ja kõik; klassi keskmine hinne kerkis järgmisel semestril 75 protsenti.

Kui sõnavara lubaks, nimetaks ta kooli riigi repressiivasutuseks. Ühiskonna survel on ta pidanud nüüd ka oma lapsed kooli panema, kuigi süda nutab.

Avab tema iseenesest uudishimulik ja lahtise peaga laps õhtupoolikul vihiku, järgneb viivitamatult sõim: "Mis te seal koolis teete, et kodus kah veel tuupima peab? Mingi targaks tahad saada vä?"

Kutset lastevanemate koosolekule ignoreerib.

Ökovanem

"Kas koolisööklas pakutav toit sisaldab tõesti geene?" "Te pesete panne mingi keemiaga, kui ometi on olemas süsi, liiv ja männikäbid, mis löövad iga sööginõu läikima!" "Kas te olete uurinud oomega-3-rasvhappe sisaldust neljapäeviti koolilõuna kõrvale pakutavas morsis?"

"WCs ripuvad paberrullid! Te pole midagi kuulnud korduvkasutatavatest riidelapikestest ja saepurust?" "Te käite autoga tööl – ise veel direktor!" "Ma vaatan, et enamiku õpilaste pastakakorpused on plastmassist. Kas te teate, et maailmameres on plasti juba rohkem kui vetikaid?"

"Appi, ära hammusta! Mis maal on see õun kasvanud? Tšiilis, jah?" "Andestust, miks on klassipõrandal turbakatte asemel laminaat?" "Aitab, me asutame oma kogukonnas kooli, kus kõik õppevahendid on kasetohust ja kadakamarjadest."

Interneti­vanem

Isa ja ema töötavad Soomes, Saksamaal, Somaalias. Sageli teine teises riigis. Enamasti prügiautojuhi abi, laotöölise, koristajana.

Eestis koolis käivad lapsed on pikki kuid omapäi: peret juhib üheksandikust neiu, kes kombineerib napi söögiraha eest hommiku- ja õhtueined ning valvab, et teises ja neljandas klassis käivad vennad saaks kodused ülesanded enam-vähem lahendatud.

Heal juhul käib vanaema pühapäeviti läbi ja vaatab, kas nädala riided on pestud. Lapsevanem püüab end pereeluga kursis hoida Skype’i kõnede, Facebooki, WhatsApp’i vahendusel.