„Kindlasti halvem tulemus kui mõned ootasid,“ lausus Vassiljev. „Võime öelda, et proovisime, aga meie jaoks on raske käike leida, kui vastaskoondis seisab nii tihedalt kaitses, eriti keskväljal. Kahjuks meie tase ei võimalda neid liiga lahti harutada.“

Pärnu Rannastaadionil kaptenipaela kandnud Konstantin Vassiljev sõnas, et Eestile valmistas muret Malta kompaktne kaitse.

Malta viiene kaitseliin ja kompaktne keskväli ei tulnud Eestile üllatusena. „Meil olid ikkagi omad võimalused ja lõime 1:0 värava, aga endale lastud värav oli arusaamatus keskkaitse ja väravavahi poolt. Vaatame videot, siis saame aru, miks nii juhtus. Aga see on meie jaoks ikkagi häiresignaal ikkagi. Ees ootavad ainult rasked mängud. Kui keegi arvab, et Gibraltarit tuleb kergesti võita, siis arvatavasti nii ei pruugi minna.“