Taavi Rõivase utsitamise ja Siim Kallase ähvarduste saatel otsustas Reformierakonna juhatus valimiskogus toetada Kallast. Partei sisetülidele annab see vaid hoogu – Marina Kaljurand ja tema toetajad on pettunud ning vihased.

"Mina olen üles seatud ja mina end maha ei võta sealt. Ma ei kujuta ette, et Reformierakond ütleb, et Siim Kallas võtab kandidatuuri maha."

Kardeti Kallase kättemaksu

Need laused said saatuslikuks välisminister Marina Kaljurannale, kes viibis sel ajal tööasjus välismaal. Samal õhtul kell seitse kogunes Reformierakonna juhatus ning ka osa tavaliikmeid Kadriorus Katharinenthali kohvikus, et arutada tekkinud olukorda. Juttu jätkus üle südaöö.

Juhatuses on 14 liiget – neist vaid kaks toetas kokkuvõttes Kaljuranda. Jääb mulje, justkui Kaljurand oleks üldise põlu all, ent mõjusid ka Kallase ähvardused, et ta jätkab valimiskogus.

"Nii ei näinudki Reformierakonna juhatus teist võimalust, kui Kallase kasuks otsustada. Tegelik aus vastus: see polnud isikute valimine, vaid olukordade valimine," nendib reformierakondlane Valdo Randpere. Juhatusse kuuluv Jürgen Ligi sõnab, et otsus oli tehniliselt paratamatu.

"Kuna Siim jõudis valimiskokku riigikogu vooru võitjana nagunii, pidi juhtuma see, milles kah kokku leppisime – et me ei esita kaht võistlevat Reformierakonna kandidaati, kes üksteise tõenäoliselt välja söövad ja halvimad valikud tõenäoliseks muudavad."

Kaljuranna toetaja ja ka juhatuses talle ühe kahest häälest andnud Keit Pentus-Rosimannus kirjutas eile oma Facebooki lehel, et suur roll oli Taavi Rõivase lobitööl.

"Peaministri eilne toetus Siim Kallasele ja muu hulgas selgitus, et teiste erakondade hulgas puuduks Marina Kaljurannal valimiskogus toetus, veenis juhatust muus ja erakond asus toetama valimiskogus Siim Kallast."

Paar Õhtulehega rääkinud reformierakondlast viitas ka sellele, et Kallase kasuks rääkis Kaljuranna pehme, diplomaadile omane iseloom. Eeldati, et kui Kallast ei toetata, hakkab Kallas meedias teravmeelitsema ning koduparteid kiruma, mis viib Reformierakonna maine veelgi enam alla, mis võib kaasa tuua sellegi, et Rõivas jääb oma peaministrikohast ilma.

Kaljuranda peetakse pigem rahulikuks inimeseks, kes võtab ka valusat otsust külma närviga ja teeb meedias head nägu. Pärast juhatuse koosolekut ajakirjanikele valikut kommenteerides lohutas Rõivas Kaljuranda: "Ma arvan, et Marina Kaljurannal, kui soovib, on võimalus kas järgmistel või ülejärgmistel valimistel. Ta tegi ju väga head tööd selle nimel, et toetust saavutada ja sel korral, nagu öeldud, kõigist võitjat ei saa ja paraku on seis selline, et me ei saa kolme (ka Urmas Paet – toim) kandidaati toetada."

Ta lisas, et ka teised erakonnad on pigem valmis toetama Kallast. "Ma arvan, et Marina Kaljurannast saaks väga hea president, aga huvitaval kombel on juhtunud nii, et kui kõneleme teiste erakondadega ja oleme küsinud nende käest, kas nad oleksid valmis toetama ühte, teist või kolmandat kandidaati, siis mingil põhjusel nende antud indikatsioonid on sellised, et pigem oleks valmisolek – osal vähemalt – toetada Siim Kallast."

Kaljurand kaalub kandideerimist

Kaljurand naasis Eestisse eile hommikul ja ütles lennujaamas ajakirjanikele: "Muidugi on pettumus, muidugi on." "Oleme palju raskematestki olukordadest välja tulnud ja see ei ole sellega võrreldav."

Kaljuranna toetajad olid pettunud. "Kahju, et nii läks. Ma arvan, et Marinal oleks valimiskogus suurem toetus kui Kallasel," ohkas Randpere eile südapäeva paiku Õhtulehega vesteldes.

"Eesti on pisike, tahame olla ägedad ja dünaamilised. Oleks juba aeg saada naispresident. Ja veel selline naispresident, kel Vene tagapõhi, aga samas Eesti patrioot. See oleks väga tugev sümbol, et oleme avatud ning progressiivsed, mitte kinni eelarvamustes. Marina oleks suutnud ühiskonda ühendada," nentis Randpere.

"Praegu kipubki presidendiamet olema vanemate meeste klubi." Keit Pentus-Rosimannus märkis: "Arvan endiselt, et Marina Kaljurand oleks Eesti tulevikku silmas pidades parim president ja valimiskogus favoriit ja seda seisukohta erakonna juhatuses ka kaitsesin."

Liina Kersna meenutas, et Reformierakonna juhatus kinnitas augusti hakul, et kui riigikogu ei suuda presidenti valida, siis valimiskogus saab võimaluse Marina.

"See oli aumeeste kokkulepe. Selle teadmisega andsin mina oma toetushääle Siim Kallase ülesseadmiseks riigikogus ja ka riigikogu voorudes. Mina pidasin kokkulepetest kinni. Teine pool ei pidanud ja see on ebaõiglane."

Hulk tuntud inimesi on teinud ühisavalduse, kutsudes seadma Kaljurand üles valimiskogus. Sellele on näiteks alla kirjutanud Vahur Kersna, Kadi Viik, Raivo E. Tamm, Reet Aus, Karoli Hindriks, Mari-Liis Lill jpt.

Eile veidi pärast kella 14 läks Kaljurand Stenbocki majja kohtuma Rõivasega. Kella 16.20 paiku astus Kaljurand hoonest välja, pea norus. Väravad avanesid ning Kaljuranna ametiauto vuhises kiiresti mööda, ei mingit peatust. Kaljurand istus tagaistmel ja rääkis mobiiltelefoniga.

Pool tundi hiljem ilmus ajakirjanike ette Rõivas, kes ütles, et kohtumisel midagi ei otsustatud.

"Selgitasin Marinale, miks otsus oli Reformierakonna juhatuse enamiku arvates sel hetkel kõige õigem," rääkis ta ja lisas, et seda otsust ei peaks võtma isiklikult. Seda, kas Kaljurand ikkagi kandideerib valijameeste kogus, Rõivase sõnul ei arutatud.

Kaljurand kinnitas ajakirjanikele, et jätkab välisministrina ja kaalub tõsiselt valimiskogus kandideerimist, kui keegi talle selleks ettepaneku teeb, vahendab Delfi.

Valijameeste kogu koguneb 24. septembril Estonia teatrimajas.

Jõks: valijamehed pole poliitilised kabenupud

Omaette küsimus on, kuhu nüüd liiguvad Kaljuranna toetajate hääled. Ehk Siim Kallase asemel hoopis Mailis Repsile? Või hoopis Allar Jõksile ?

"Loomulikult muudab valimiskogu dünaamikat see, kas Reformierakonnal on 1, 2 või 3 kandidaati, aga eeskätt konkureerivad nad ikkagi vaid ühele ja samale osale häältest ja see ei ole isegi kõige suurem osa," hindab Allar Jõks.

Allar Jõks (Teet Malsroos)

"Samas ma mõistan Marina Kaljuranna toetajate soovi oma kandidaat siiski valimiskogus üles seada. Seda eriti olukorras, kus mitu Siim Kallase toetajat on välja toonud, et valimiskogul pole valijate mandaati ja valimiskogu on hirmutav või poliitiliselt manipuleeritav. Ma olen viimastel kuudel kohtunud suure osa valijameestega ja kinnitan – need on oma peaga mõtlevad inimesed, mitte mingid poliitilised kabenupud, keda üht- või teistpidi rivistada."

Riigikogu keskfraktsiooni juht Kadri Simson sõnab, et Reformierakond tegi nüüd seda, mida ta oleks pidanud tegema kaks kuud tagasi – ütlema, et koondub oma auesimehe taha.

"Paraku on Taavi Rõivase otsustamatus tulnud nii viimasel hetkel, et täna on sellest sündinud rohkem kahju kui kasu," nendib ta.