Tartu maakohus tunnistas eile Margus Laasi (20) ja Andrias Liivati (23) süüdi tänavu märtsis Tartus Küüni tänavas 1983. aastal sündinud Jaanuse ründamises, kes tegi prügikasti ümber lükanud noorteseltskonnale märkuse.

Kohtunik viitas istungil ka sellele, et mõlemad on oma eale vaatamata sooritanud kuritegusid süstemaatiliselt. Ning kuna mõlemaid süüdistatavaid on mitu korda kriminaalkorras karistatud, näitab see nende suhtumist õiguskorda.

Ta tõdes, et taotleti küll keskmist karistust, mida selliste kuritegude puhul ka määratud on, kuid tunnistajate ütluste järgi on raskendavaks asjaoluks julmus.

"Kui kannatanu maha kukkus, peksti teda edasi," selgitas ta. Karistusseadustik näeb avaliku korra raske rikkumise eest ette kuni viie aasta pikkuse vangistuse.

Liivat väitis eelmisel istungil, et tema kannatanut pudeliga ei löönud. Kohtunik tõdes eile, et on kinnitust leidnud, et Liivat lõi kannatanut pudeliga pähe. Kohtunik lisas, et kannatanu võinuks selle tagajärjel ka surra. Kannatanu sai peksmise käigus raskelt viga ja vajas haiglaravi.

Kohtunik nendib, et kahetsuse siiruses pani teda kahtlema muu hulgas ka see, et süüdistatavad kohtusaalis olles aeg-ajalt omavahel lõbusalt vestlesid.

Lisaks avaliku korra raskele rikkumisele, tunnistati nad süüdi varguste toimepanemises ja Liivat ka sõiduki korduvas juhtimises vastava õiguseta.

Kriminaalasja materjalidest nähtub, et 4. märtsi õhtul läks kannatanu koos kolmeaastase pojaga poodi. Kui nad poest välja tulid, kutsus kannatanu korrale noori, kellest üks lükkas ümber kaubahalli ukse ees seisnud prügikasti.

Korrarikkujad ärritusid tehtud märkuse peale ja Liivat lõi kannatanut klaaspudeliga vastu pead. Kui kannatanu kukkus, lõi Laas teda jalaga näkku.