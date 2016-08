Arvan, et meie esimene poolaeg oli päris hea. Domineerisime mängu ja kuigi kohavalik polnud perfektne, siis hea küll. Olime selgelt parem meeskond. Teise poolaja algus oli lubav ja jõudsimegi väravani. Tolle hetkeni järgis mäng stsenaariumit, kus domineerival meeskonnal on vaja ülekaal väravaks realiseerida. Saime hakkama.

Aga olen väga pettunud juhtvärava järel juhtunu üle. Enne mängu veel rõhutasime, et löögu meie või löögu vastane, aga värava järel tuleb oma plaanist ja hoiakust kinni pidada. Ent muutusime värava järel liiga emotsionaalselt ning järgmised kaks-kolm-neli minutit olid väga halvad. Meeskondlikkus kadus ja see valmistas mulle suure pettumuse.

Samuti rääkisime enne mängu kontrollitud rünnakust, mis seisneb keskväljal tarbetute riskide vältimises. Et teeksime palliga õigeid asju ja hakkaksime julgemaid liigutusi tegema väljaku viimasel kolmandikul. Viimase pooltunni jooksul kaotasime aga rütmi täielikult – kohavalik oli okei, ent tegime palli omades väga palju imelikke otsuseid.

Kas oled nõus, et esimesel poolajal polnud Eesti mäng palli vallates piisavalt terav?

Tõsi, pigem kontrollisime. Me ei nõelanud pidevalt ega tekitanud rohkesti võimalusi. Põhjus: Konstantin Vassiljev, Taijo Teniste ja Karol Mets paiknesid natuke liiga madalal. Vaheajal rääkisime ja korrigeerisime seda.

Mis on selle tulemuse ja esituse vaimne mõju arvestades, et juba viie päeva pärast alustatakse MM-valiksarja? Mida positiivset saab siit kaasa võtta ja kuidas olla üle pettumusest?

Alati tuleb otsida positiivset. Pole võimalik mõelda, et see kõik oli sitt ja me ei kõlba kuhugi. Niimoodi ei jõua me kunagi kuhugi. Aga muidugi tuleb peeglisse vaadata – avaväravale järgnenu pole aktsepteeritav.

Positiivsest rääkides, siis Sergei Zenjov mängis tõeliselt ohtlikult. Kui suudame tema kiirust õigesti kasutada, on ta väga tõhus relv. Zenjovi esitus väärib esile tõstmist.

Kui palju sarnanes tänane rivistus teisipäevasele MM-valikmängule Zenicas?

See mäng oli segu mõnede mängijate ja skeemide katsetamisest ning koosseisu Bosnia ja Hertsegoviina mänguks ettevalmistamisest. Enamik täna algkoosseisu kuulunuid on seal ka teisipäeval.

Kas Ragnar Klavani kohta on uudiseid?

Ta ei tee jalgpallitrenni. See on negatiivne fakt, aga lootus pole kadunud. Kiire ja positiivne paranemine pole kolme päeva jooksul toimunud. Täna oli tema trenniks vesivõimlemine.

Kuna Klavani vigastusega on otseselt seotud Ken Kallaste tänane esitus keskkaitses, siis kuidas temaga rahule jäid?

Jah, see oli üks teste, mida varem mainisin. Sain teda nüüd 90 minutit jälgida, et otsustada, kas ta on keskkaitses variant? Arvan, et on. Kaitsetöös oli Ken hea. Ründefaasis tuleb natuke asju parandada – mõned esimesed puuted olid liiga tugevad.

Kas eeldus, et sa kohe üleüldse ei soovi Karol Metsa poolkaitsest allapoole nihutada, on õige?

Eks näis, mis teisipäeval juhtub. Aga jah, Metsa võime teha pressingut ja katta pikki vahemaid, on meie meeskonnas ainulaadne. Ning isegi kui Metsa keskväljal mängitades kumab teatud liikumistest läbi, et tegelikult on tegu keskkaitsjaga, on tema poolt kaitseliinile pakutav abi sedavõrd tõhus, et ma ei taha teda keskväljalt ära võtta. Aga võib-olla pean seda tegema, sest teisipäeval tuleb lahingusse saata parim võimalik koosseis.

Arvestades ründajate praegust olukorda ja Zenjovi tänast esitust, siis kas võib üldistada, et hetkel on ta Eesti meeskonna jaoks ründaja, mitte ääremängija?