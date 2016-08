Eesti korvpallilegend ja 2013. aastal ise abitreenerina Valgevene koondise pingil istunud Martin Müürsepp kiitis 81:62 võidumängus superpartii teinud Rain Veidemani ning meie koondise mänguks ettevalmistust.

"Ma ei osanud midagi oodata. Need turniirid, mida Eesti pidas, ei lubanud küll nii enesekindlat mängu," tõdes Müürsepp, et täielikult Eesti koondise kontrolli all kulgenud EM-valikmäng tuli üllatusena. "Tundub, et ettevalmistus on hästi läinud. Iga mees, kes platsil käis, oli nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt korralikult ette valmistatud. Valgevene elu tehti väga raskeks ja nende meeskondlik mäng lammutati täiesti ära.

Kõik toimis: kodupublik ja polnud ka lolle otsuseid, pea-ees vastu seina jooksmisi. Meeskondlikult toimisime kenasti ja Valgevene polnud täna oma eeltööd teinud," muheles Müürsepp, et tema ajal oli Valgevene koondise tagatubades asi palju paremini paigas.

Eraldi kiitis meie korvpallilegend 32 silma visanud Rain Veidemani: "Ta ongi kõige stabiilsemalt mänginud ja on hea, et meeskonnas selline liider on. Aga teised peavad ka aitama."

Tänasest võidust ei tasu Müürsepa arvates aga liigselt pilvedesse tõusta. "Tööd tuleb edasi teha ja ülemäära õnnelik ei saa olla – kõik mängud tulevad rasked," ütles ta Portugali ja Poola matšidele ette vaadates.