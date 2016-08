Hoolealuste hiilgav esitus ja 81:62 võit Valgevene üle mõistagi rõõmustas Eesti korvpallikoondise peatreenerit Tiit Sokku.

"Meeskond mängib nii nagu vastane tal mängida laseb," kommenteeris Sokk muheldes asjaolu, et valgevenelased suruti ära just targa kaitsetegevusega. "Nad ei saanud häid söödunurki. Poisid tegid head tööd ja hoidsid vastaste "number kolmesid" pallist eemal. Selle tõttu ei saanud nad korvi alla väga palju sööta.

Parahhovski on neil korvi all suur jõud, aga ta pole selline, kes võtab palli ja hakkab osavalt ära tegema. Talle pandi keha päris hästi vastu. Eelistasin tsentri positsioonil Raadikule Kitsingut ja Hallikut, sest nad on viskajad ja sellega saime Parahhovski kaitses korvi alt välja tõmmata. Mõnes teises mängus võib Raadik saada oma võimaluse."

Mõistagi oli pealikul hea meel ka 19 punkti toonud Martin Dorbeku etteaste üle. "Ükskõik kes paneb 6 kolmesest 5 tükki ära, on igale võistkonnale väga suureks abiks! Meil on sõbralik võistkond, asi jagatakse ära, ühel päeval paneb üks paremini, teisel päeval teine," viitas Sokk asjaolule, et Dorbek võttis Albaania vastu 10 kolmest tabanud Reinar Hallikult "teatepulga" üle.