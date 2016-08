Ei tohi olla lühem kui 4,8 meetrit, vedama peavad kõik rattad, mootori võimsus peab olema vähemalt 150 kilovatti – need on vaid mõned tingimused, millele peab vastama maaeluminister Urmas Kruuse uus ametiauto.

Ministeeriumi valik langes Audi A6 Lim 3.0 TDI Quattrole. Tegemist on sõidukiga, mis lausa ületab ministri nõudmised. Mootori maht pidi hankes esitatud tingimustel olema vähemalt 2500 cm3, Audi on aga kolmeliitrine. 150 kilovati asemel on masinal võimsust 160 kilovatti. Võrdluseks – tavalise Toyota Corolla võimsus on umbes 100 kilovatti.

Ministeeriumist öeldakse, et sõiduki liisingmakse kuus on 1016,35 eurot koos käibemaksuga. Liisingperioodi pikkuseks on 48 kuud. Pakkumuse kogumaksumus on uuel autol 51 185,15 eurot, millesse on arvestatud rendimakse, korralised hooldused, energiatarve ja heitmed.