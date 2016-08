"Saame Peetriga (Rebane) igati hästi läbi, vahetame meile ja puha," ütleb tunnustatud Eesti filmiprodutsent Ivo Felt , kelle EV 100 filmikonkursil saavutatud võidu on hea kolleeg kohtus vaidlustanud. "See kohtuasi on paras häbiplekk Eesti filmile. Mõni lihtsalt ei oska kaotada."

Allar Jõksil on nüüd muudki teha

Kaebuse esitas kohtusse neli kuud tagasi advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Allar Jõks, keda praegu tuntakse paremini ehk veidi teises kvaliteedis.

Presidendikandidaati eile kohtus näha ei saanud. "Tal on praegu muudki teha," ütleb Pärnu mnt kohtumaja saalis Jõksi asendanud vandeadvokaat Carri Ginter heatujuliselt.

Näib, et päev varem Toompeal Siim Kallase ja Mailis Repsiga presidenditooli pärast rinda pistnud sportlikule Jõksilegi pole filmirahva kohtujageluste lainele kiire ümberlülitumine konti mööda. Hea sansu õigluse eest avalikult võitlusesse astuda jättis võimalik tulevane riigipea kindlasti kasutamata. See on aga hoopis teine teema.

Kaebajate hinnangul, mida esindavad kohtus Ginter ja OÜ Factory juhatuse liige Meelis Niinepuu, rikkus EFI korruptsioonivastast seadust, mis keelab ametiisiku osalemise otsuse vastuvõtmises, kui otsuse tulemus mõjutab ametiisiku või temaga seotud isiku huve ehk kui tegemist on nn huvide konfliktiga.

Rikkujatena tuuakse välja alles paar nädalat enne skandaalset konkurssi Alfilmi omanikeringi kuulunud EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins ja "Tõe ja õiguse" kaasprodutsendi Madis Tüüri elukaaslane Elen Lotman, kes olid kõmulise konkursi žürii liikmed.

Konkursi sõel oli tihe

Tunnistajateks on kohtusse kutsutud Piret Tibbo-Hudgins ja filmilevitaja Timo Diener, kes samuti kuulus žüriisse. Vastustajat ehk EFIt esindavad kohtus advokaadid Urmas Kiik ja Toomas Seppel advokaadibüroost Hedman Partners. Kolmanda isikuna kaasatud Allfilmi esindab advokaat Ramon Rask.

Pärast kohtunik Janek Lainvee põgusat sissejuhatust otsustataksegi edasi minna tunnistajate usutlemisega. Esimesena astub kohtu ette Tibbo-Hudgins, kes selgitab üksikasjalikult, kuidas juba 2012. aastal välja kuulutatud konkursi žürii töötas.

"Mind kutsuti žüriisse 2013. aastal ja olin seal tavaliige," alustab naine oma selgitusi. "Sellist konkurssi pole varem olnud ja žürii õppis ise palju töö käigus. Konkursile esitati ligi 160 ideed.

Osalejad esitasid mõneleheküljelise sünopsise ehk ideekirjelduse. Esimeses hindamisvoorus vaatasid kõik žüriiliikmed läbi ning ja igalt lugejalt kas "jah" või "ei". Voor oli anonüümne, igal ideel oli kaasas kinnine ümbrik autori ja tootja nimega."

Esimesest voorust sõeluti Tibbo-Hudginsi sõnul välja 17 tööd. Teise vooru tuli esitada juba stsenaariumid ning ka autorite nimed olid selleks ajaks ümbrikutest välja õngitsetud. Stsenaariumivoorus avanes autoritel võimalus ka juba ka rahataotlusi esitada.

Kolmandasse ehk tootmisvooru sõelus žürii välja üheksa projekti. Nendele avanesid filmikonkursiks eraldatud 8 miljonit eurot sisaldava rahakoti rauad. Enne seda pidi oma sõna ütlema veel ka EFI eksperdikomisjon, kelle ülesandeks oli hinnata projektide tootmiskõlblikkust.

Paadipõgenikele projekt, mille režissööriks oli Peeter Rebane, kolmandasse vooru ei kvalifitseerunud.

Kaebajad keskenduvad Piret Tibbo-Hudginsi isiklikele suhetele Allfilmiga. Naine ei jää vastamisega hätta, põhjendades oma erapoolikust igal võimalikul moel.

Küsimusele, miks ta Allfilmis oma osalust maha müües (tingimus EFI tööle asumiseks) sularahaga arveldas, vastab ta lühidalt: "Aga kas see on seadusega keelatud?" Kaebajail pole selle peale midagi kosta.

Rääkides oma kolleegist, operaator Elen Lotmanist, möönab EFI peaprodutsent, et Lotman teavitas žüriid mitu korda, et seoses "Tõe ja õiguse" projektiga võib tal tekkida huvide konflikt.

"Jätsime selle esialgu tõesti tähelepanuta," lausub Tibbo-Hudgins. Tootmisvooru lõpptulemuste selgitamisel jäänud Elen Lotmani hinnang siiski arvestamata, kuigi hääletamisel olevat ta osalenud.

Filmilevitaja Timo Diener ütleb kohtus, et tal ei tekkinud žürii töös kordagi tunnet, et keegi selle liikmetest oleks tahtnud tulemusi mõjutada. "Elen Lotman elas projektile "Purjetamine vabadusse" väga kaasa ja soovis sellele edu," lausub Diener.

Pool kaebust tehti igaks juhuks

Kaebajad ei usu tunnistajate siirust ja rõhuvad formaalsele küljele. Kui ikka on tegu huvide konfliktiga, mis on nende arvates ilmne ja tõestatud, tuleb igasugune ilustamine kõrvale heita. Kohtunik ei saa aru, miks püüavad kaebajad vaidlustada ka filmikonkursil neile edukaks osutunud esimese ja teise vooru tulemusi. "Igaks juhuks," kinnitab Ginter.

"Kui meilt järgmises kohtuastmes küsitakse, miks me neid ei vaidlustanud, siis nüüd on see töö tehtud. Lõppeesmärk oli siiski edu kolmandas voorus." Kohtunik on hämmingus, kuid ei tõtta poolte vahel puhkenud mõttevahetust katkestama.

Advokaat Urmas Kiik võtab juriidilise tulevärgi kokku sõnadega, et esitatud kaebus pole midagi muud kui formaalne kius. Lahendit Eesti filmirahva vaidluses tuleb veel oodata. Kohtumenetlus jätkub kirjalikult.

EFI esindajatel tuleb kaebajatele esitada EV 100 filmikonkursi teise vooru allkirjastatud protokoll. EFI töötajad üritavad saalist vahele hõigata, et seda on juba tehtud, kuid sõnum haihtub kohtusaali paksuks tõmbunud õhustikus.

"Saame Peetriga (Rebane) igati hästi läbi, vahetame meile ja puha," ütleb Õhtulehele tunnustatud Eesti filmiprodutsent Ivo Felt, kes kogu protsessi saalist mõtlikult jälgis.