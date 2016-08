"Jumal tänatud, et saime kõik ise välja. Päästeamet ütles, et kui poleks nõnda ränka tuult olnud, oleks üks majapool veel isegi päästetav olnud. See tuul tõmbas aga leegi läbi kogu maja," räägib laupäeval Vääna-Jõesuus majapõlengust eluga pääsenud mees.

Kohtume varahommikul varemete juures – kohas, mida perekond nimetas vaid loetud päevad tagasi armastavalt koduks. Praegu on nad seal kolmekesi, koos pisitütre Aleksandraga.

Tulekahju (Delfi lugeja)

Jooksis lapsega välja

Tulekahju sai alguse maja sellest poolest, kus paiknes Alice’i tööruum, koridor ja poja, kes ainsana pererahvast polnud tol päeval kodus, magamistuba.

"Alguses arvasime, et kolm inimest on veel majas sees. Poja kaks sõpra ja pruut käisid veel hommikust söömas ja läksid tagasi poja tuppa, " räägib Alice põlengupäevast.

"Võtsin lapse teiselt korruselt ja jooksin välja, koputasin vanema poja aknale, kuid keegi ei vastanud. Arvasime, et poja pruut ja sõbrad on seal," räägib Alice.

"Olin tütrega teisel korrusel, kui kuulsin, et hõigati: "Suits!"," räägib Sander. Ta läks trepist alla ja avas pahaaimamatult ukse, mis ühendas maja kaht poolt.

"Kui ukse lahti tõmbasin, siis lõi leegi ukse poole. Tõmbasin verandaukse kinni, et tuul vähem läbi käiks. Võtsin tulekustuti ja jooksin veranda nurgale, kuid kõik juba põles," meenutab ta. "Siis juba äiapapa ütles mulle, et tule ära, kõik."

"Jooksin maja taha ja viskasin akna sisse. Tõmbasin end nii palju aknast sisse, et piiluda, ega seal kedagi pole," meenutab Sander. "Kui lasin ennast tagasi, siis juba käis aknast leegilont välja üle mu pea. Juuksed natuke läksid."

"Teades enda hullust, tänan jumalat, et majja täiesti sisse ei hüpanud. Kui oleksin sisse hüpanud, poleks ka mind," räägib Sander, et suutis kaoses veel nõnda palju närvi säilitada.

"Maja ees jooksin veel sisse tagasi, et kontrollida, kas kõik on väljas," ütleb ta.

"Läksin veel korra sisse, sest autovõtmed olid teisel korrusel. Sain veel nõnda trepist alla, et uks plahvatas selja taga põlema. Jooksin allkorrusel kaminasimsi juurde, et võtta dokumente. Kuid maja oli suitsu täis ja kõik oli nii kuum, et ei saanud midagi võtta."

"Jumal tänatud, et saime välja"

Tuletõrje jõudis kohale umbes 17-20 minutiga. Selleks ajaks polnud enam midagi päästa, tuli oli röövinud 15-20 minutiga kõik, mis perele kuulus.

"Jumal tänatud, et saime kõik ise välja. Päästeamet ütles, et kui poleks nõnda ränka tuult olnud, siis oleks üks majapool veel isegi päästetav olnud. See tuul tõmbas leegi läbi kogu maja," räägib Sander.

Laupäeval tõusis tuul puhanguti 23 meetrini sekundis. Tulekahju puhkemise põhjus perele veel teada ei ole.

Pererahvas on ajutise elupaiga saanud hea sõbra suvilas, mis on endisele kodule küllaltki lähedal. Pere on väga liigutatud, kui palju on vald, sõbrad, tuttavad, naabrid ja paljud teised neid juba praeguseks aidanud.

Perekond on väga tänulik tuletõrjujatele, kelle ennastsalgav töö hoidis ära tule liikumise kõrvalmajadele. Pererahvas lisab, et ei soovi kellegi haletsust, vaid räägivad oma loo selleks, et kõik mäletaksid väärtustada oma elu ja kodu, kontrollida tulekustuteid, suitsuandureid jms.

"Igal hommikul on see, et jood kohvi ära, mõtled, et nüüd on kojuminek," räägib Sander elust vahetult pärast juhtunut. "Siin kohapeal pole kergem olla. Tunnen ka läbi une seda lõhna, see mõjub nii tugevasti," kirjeldab ta, kui raske on õnnetuse tagajärgedega hakkama saada.

"Ja minu valge jope, mis põles ära. See oli mulle väike, emme lubas jätta selle mälestuseks… " lisab Aleksandra.