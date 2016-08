Küsisin, kas ta ikka elab üle, kui peab saatma "Väikest aeda” ja "Sina oled minu õnn ja elu". Tema vastas, et on nende laulude sees üles kasvanud ja pole midagi hullu. Kontserdil nägin, et pole mitte kuhugi need laulud kadunud."

Liane muigab, et 88aastasele emale tuleb tal mõistagi toda lugu aeg-ajalt ikka esitada. Koduseinte vahel. Publikuhulkade ees laulavad toda lugu juba teised artistid.

"Suveniiri laulud on jäänud ja enam pole oluline, kes neid laulab," poetab Liane muretult. "Kes mäletavad, need tahavad neid laule kuulda."

Armastas rasket rokki, aga sattus Suveniiri

Taidluskollektiivi Suveniir sattus pärast Tallinna kaubandustehnikumi lõpetamist Tartu kaubamajja tööle suunatud Liane juhuse tahtel ja Heldur Jõgioja kutsel.

"Tuleb tunnistada, et minu elus on juhustel väga suur roll olnud," tõdeb Liane, kes lapsena hoogsalt klassikalist klaverit õppis ja Tartu 8. keskkooli pidudel tantsuks poplugusid mängis.

Tõsi, loo, mis jutustab päikselisest naisest Liisast instrumentaalesituse eest sai väike Liane õpetajailt tuliselt võtta: "Öeldi, et "Liisa" on amoraalne lugu ning seda pole ilus mängida!"

15aastase keskkoolineiuna kutsuti ta koolibändi. "Ükspäev olid koolivennad mul värava taga ja ütlesid, et tule bändi, sa oskad klaverit mängida," naerab Liane, kes end kaks korda kutsuda ei lasknud.

"Hakkasime koos seda maailma avastama, mis meieni läbi tilkus – Deep Purple, Led Zeppelin ja rokkooper "Jesus Christ Superstar"," loetleb Liane toonase ansambli lemmikuid.

"Meie bändis oli ka Priit Pihlap, mõnikord käis tema vend Tarmo pühapäeviti natukene õpetamas. Ega me ju midagi osanud, aga väga tahtsime teha. Raskem rokk huvitas meid! Muudkui pusisime ja mängisime koolipidudel.

Mina olin see tüdruk, kes kunagi tantsida ei saanud, sest olin kogu aeg bändiga laval!"

Liane, kellele siiani raskem rokk enim pinget pakub, poleks justkui Suveniiri rahvalikku formaati sobinudki, kuid Heldur Jõgioja, kelle naisansamblis noor kaubatundja laulis, ilmutas teist meelt. Aasta oli 1977.

"Sain paar kuud naisansamblis laulda, kui Heldur ütles, et tal on Ilmatsalus ansambel Suveniir ning pakkus, kas ma ei tahaks tulla kunagi sinna soolot laulma," meenutab Liane. "Läksin, proovisin ja jäin. Kolmeks aastaks."

Suveniir oli eluülikooliks

Tol päeval, kui Liane Suveniiri proovi jalutas, oli Ilmatsalu kultuurimaja tiiva all tegutseval ansamblil kolm solisti: Heli ja Tiit Koppel ning Olev Vestmann. Lianest sai neljas.

"Olev Vestmann oli kõigi naiste lemmik, kuid ilmselt see aeg oli säärane, et meie ansamblis polnud staare. Minu asi oli teha, mis kästi ja õigel ajal kohal olla," naerab Liane, et kogu bänd toimis Heldur Jõgioja käe all kui kellavärk.

"Ise me ju repertuaari ei valinud, Heldur valis. Aga ega see repertuaar olnud sugugi halb. Heldur oli nii ihu ja hingega asja küljes ja kogu aeg tegeles sellega."

Nii kirjutas ta Lianele ühel heal päeval ka loo "Väike aed", mida Liane laulma jäigi. Polnud kontserti, kus ta võinuks selle laulu vahele jätta. "See aeg Suveniiris oli minu jaoks kõige toredam," lööb Liane särama.

"Salvestasime selle ETVs ja kui tuli suvehooaeg, siis laulsime Heli Koppeliga seda lugu. Millised rahvahulgad käisid kontserdeil! Kui metsa sees oli laululava, siis oli kogu vaba maapind rahvast täis! Tohutud massid!"

Proove tegi maarahva seas nõutud ansambel päevast päeva, õhtust õhtusse. Esinemisi oli tohutult.

SÜDAMATEMURDJA: 1974. aastal loodud Suveniir võitis kiiresti maarahva südamed üle Eesti. Selle põhjuseks oli vanade eestiaegsete lugude taaselustamine ning samas stiilis uute laulude sünd Heldur Jõgioja enda sulest. Esialgu astusid solistidena üles kohalikud taidlejad, neist andekaimad Liane Loog ja abielupaar Heli ja Tiit Koppel. (Erakogu)

"Meie mängud olid väga pikad, sest tavaliselt anti kõigepealt täispikk kontsert ja seejärel mängiti kolm-neli tundi tantsuks," mäletab Liane toonaseid lookas lauaga kolhoosipidusid, mis kestsid varaste hommikutundideni.

"Aga ellu jäime! See andis kõva praktika, sest pidime laulma tunde ja tunde. Noor inimene ju jõuab!"

Väljasõite oli Suveniiril, mille liikmed tegid bändi harrastuse korras, neli-viis korda nädalas. Sedasorti tempo oli tappev. Ometi tehti ansamblit suurest rõõmust.

"Jah, meil olid esinemistasud küll, aga seda ei võetud otseselt tööna, ehkki päris tugevalt paranes kogu seltskonna elujärg. Aga raha ei olnud eesmärk omaette. Ma küll ei mäleta, et oleks hirmsasti mõelnud, et see on raha teenimise allikas."

Ansambli tempokas elu pärssis tervist

Suveniiri-aeg oli Liane meelest pigem eluülikool, eriti käis see pikkade bussireiside kohta, kui Heldur Jõgioja tavatses ajalooloenguid pidada: "Need olid noore inimese jaoks kohutavalt huvitavad." Tõsi, pikad ringreisid mõjusid hävitavalt bändiliikmete igapäevaelule.

"Sa olid niivõrd rattas sees, et jälgisid üksnes seda, mis kell ja kuskohas kohal olla," muheleb Liane.

"Mõnikord oli mänge nii tihedalt, et me ei saanudki vahepeal koju. Kontserdilt tulles pandi meid Ilmatsalus kultuurimaja põrandale ööbima ja järgmisel päeval sõitsime jälle kuskile.

Elasime toona abikaasaga ahiküttega korteris ning tihtipeale polnud meil võimalik nädal aega järjest ahju kütta, sest me polnud kunagi kodus. Kui saabus laupäeva hommik, oli võimalik ahi kütta, restorani sööma minna, ennast välja magada ja jälle sõitu minna."

Lakkamatu ringirallimine ei olnud siiski nii haarav, et seda päevast päeva teha ning Liane otsustas tagasi tõmbuda. Koos kitarristist abikaasa Peetriga.

"Olime just pulmad ära pidanud ja ütlesime ei, sest mul hakkas see tervise peale. Söömine oli niivõrd ebaregulaarne, mängudel pakuti süüa, aga toidulaud oli kaetud ööseks. Uneaeg oli rikutud. Mõtlesin, et olen noor inimene, elu on elamata ja nii jätkata pole võimalik.

Ring sai täis ning liiga intensiivne bänditegu muutus lõpuks ikka päris nüriks. Olin suures osas mõistuseinimene, kes paneb elus esimesteks väärtusteks pere ja kodu ning kõike, mis mind huvitab, teen hobikorras."

Muusikaga tegelemine siiski soiku ei jäänud, sest Heldur Jõgioja pärandas talle juhendamiseks nii nais- kui ka meesansambli.

"Tollal olid ametiühingute klubide juures igal pool ansamblid ja neid sai päevatöö kõrvalt juhendamas käidud, nii palju, kui jõudsid," lausub Liane, kes ei saanud mööda ka bänditeost.

"1980. aastate algul tekkis meil abikaasaga mõte, et teeks ise bändi. Tema töötas Tartu ehitusmaterjalide tehases, sealne ametiühingu esinaine tuli meile vastu, muretses tehnika ning siis lõi meiega ka Sangar punti, tausta kutsusin õe ja sõbranna. Bändi nimeks sai Tets. Hakkasime lõpuks ometi tegema seda, mida ise tahtsime."

Popmuusikat viljelev ansambel noppis repertuaari kõikjalt, ka sotspopi plaatidelt. "Sotsmaade plaate juba liikus, võtsime sealt ilusa meloodia ja tegime eestikeelsed sõnad peale," kirjeldab Liane. "Aga "Väike aed" ja "Sina oled minu õnn ja elu" – need jäid mul repertuaari edasi. Need olid minu hitid."

Laulmised said otsa, asemele tuli õpetamine

Bändi jagus viieks aastaks, sest peale tuli kuiv seadus. "Pidusid, kuhu bändi kutsuda, ju enam ei peetud. Siis soovitas Üllar Jörberg mind Püssirohukeldri varieteesse. Käisin neli aastat koos Vanemuise teatri rahvaga varieteeprogramme tegemas – neli õhtut nädalas."

Säärane koormus oli Suveniiri-aegadega võrreldes lausa leebe. Samal ajal hakkas tartlasest helilooja Harri Tarvo Lianele laule kirjutama, mida esitati kultuuriklubis Illegaard.

"Need on laulud, mida saad surmani laulda," oli Tarvo lauljannale öelnud. Hiljem liitus Liane bigbändiga, kuid õige pea kutsuti laulustuudiosse Fa-diees, kus ta alustab tänavu õpetajana üheksandat hooaega.

"Mul lõppesid tolleks ajaks suuremad laulmised ära," kõlab lihtne põhjus, miks Liane lavaelu kergekäeliselt õpetajaameti vastu vahetas.

"Raske seletada, miks see juhtus, aga kuna mul omal ajal noorena polnud nii palju riskijulgust, et proovida läbilöömist Tallinnas, siis Tartust suuremale lavale on raske minna. Kõik muusikud, kes on vähegi kuhugi jõudnud, on mingil hetkel Tartust Tallinna liikunud."

Lauluõpetajaks hakkamist pole Liane kordagi kahetseda võtnud. Nüüd on tema solistid oma ansambligi moodustanud. "Nad tahtsid kolm aastat tagasi bändi teha ja tehtud see saigi," lausub ta.

"Nad avastasid, et pole pooli lugudest kuulnud, mida olen neile tegemiseks toonud, aga neile hirmsasti meeldivad need vanad lood."

Liane lisab, et loodetavasti saab ta noorte ansambliga Inerts, mis tegutseb agaralt Püssirohukeldri majabändina, aastakese veel tegelda.

"Usaldati noori inimesi, kes on enamasti üliõpilased," kiidab Liane. "Mina olen selle bändi kõige vanem liige, eks ma ole nende muusikaline ema ja nemad minu alternatiivperekond."

Liane leidis abikaasa tänu Suveniirile

"Abikaasaga sain Suveniiris kokku, ehkki tema mängis algul ühes teises bändis Ulilas," jutustab Liane, kuidas talle jäi Suveniiri kontserdi aegu silma Ulilas kitarri mänginud Peeter Kozlov.

"Nende bänd pidi pärast meie kontserti tantsuks mängima, esimest korda kohtusime ja vahetasime pilke lava taga roosiaias. Sinna see asi jäi, sest vaatasin, et küll on ülbe mees!"

Kulus paar kuud ja Heldur Jõgioja kutsus noore mehe Suveniiri kitarri mängima. "Läks mõnda aega ja siis oli asi enam-vähem otsustatud," naerab Liane. "Koos me proovides ja mängudel käisime ja asi kuidagiviisi arenes. Märgiline oli see esimene kohtumine Ulilas, sellest on nüüd 38 aastat. Sellest 36 oleme olnud abielus."

Tartu näidissovhoosi ansambel Suveniir paistis üldse olevat abielupaaride taimelava. Kui solistid Heli ja Tiit Koppel olid kohtunud juba enne Suveniiri, oma eelmises ansamblis, siis pärast Loogi-Kozlovi ühteheitmist tekkis Suveniiris kolmaski paar.