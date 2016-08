Kuus päeva enne MM-valiksarja algust on Sinisärgid omadega täiega rabas. Mäng ei toimi ning liiga sagedased ebaõnnestumised on nähtavasti tekitanud enesekindlust ja –usku pärssiva pinge. Eesti jalgpallikoondis liigub mööda negatiivset spiraali - Balti turniiri viimasele kohale järgnes 0:7 kaotus Portugalile ja nüüd trotsi tekitav 1:1 Maltale.

2. Kas Ken Kallaste on keskkaitsjana variant ka mängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu?

Jah. Põhjuseid on kolm: 1) Karol Mets on keskpoolkaitses pea asendamatu ning jutt ei käi mitte ainult kaitse-, vaid ka ründefaasist – 1:0 värava eel Zenjovi vabastanud söödu andis just tema, 2) Kallaste mängis korralikult – Maltale värava kinkinud olukorras eksis palli klaariks lüües Nikita Baranov, 3) Joonas Tamm platsile ei pääsenud, mis sisuliselt välistab platsil viibimise Zenicas. Aga loodetavasti Ragnar Klavan ikkagi terveneb ja on olemas. Kaptenit on väga vaja. Nii kaitseliinil kui ka tervel Eesti meeskonnal. Äkki suudab tema selle negatiivse spiraali murda?

3. Mida kasulikku sai teada Pärnus viibinud Belgia meeskonnad (Eesti vastane 13. novembril) spioon?

1) Et standardolukordade pärast väga mures olla pole vaja, 2) et Eesti eelistab madalaid tsenderdusi kõrgetele, 3) et Eesti kõige ohtlikum mängija on Sergei Zenjov, 4) et pole vaja karta, et Eesti millegagi üllatab – mängitakse nii nagu alati.

4. Kes oli platsi parim mees?

Sergei Zenjov. Sünnilinnas mänginud Zenjov oli ainuke, kes suutis ühtlasest massist positiivselt eristuda. Eelkõige meisterlikult löödud väravaga, aga ka üldise tempoga, mis oli kolleegidega võrreldes ekstra klassist. Tore, et Zenjov suutis üle mõne aja klubimängudes näidatud hea vormi ka koondisesse tuua.

5. Mida peaksid meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Eesti ja standardolukorrad. See plaat kipub ära kuluma, aga ei saa üle ega ümber Eesti koondise standardolukordade mitterahuldavast kvaliteedist. Koondiste mängudes lüüakse standardolukordadest rohkem väravaid kui klubimängudes, sest neid on võimalik väiksema ajakuluga – ja aega on koondistel harjutamiseks alati vähe – ohtlikuks kujundada. Kuigi juttude järgi nähakse koondise trennides standardolukordade kallal vaeva, siis mängudes see kahjuks jätkuvalt ei väljendu.

Maltal on asjad laias laastus paigas. Nad teavad väga hästi oma tugevusi ja nõrkusi ning mängivad sellest lähtuvalt, mida tõestasid ka eelmise EM-valiksarja tulemused, kus Itaalia sai neist kaks korda läbi häda 1:0 jagu. Pühapäeval võõrustavad nad MM-valikmängus Šotimaad ja külalisi ootab sitke, meeskondlik ja kannatlik Malta kaitse.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel treenerite ja mängijate kommentaarid.

7. Mis saab edasi?