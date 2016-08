"See ei tähenda aga, et seda rongi pole olemas. Me ei anna järele ja jätkame otsinguid," kuulutas Gaik.

Tänaseks on aardekütid konkretiseerinud, et otsinguid jätkatakse võimalikult kiiresti. Parimal juhul veel sellel kuul senisest kaevamiskohast pisut eemal. Kohalikelt võimudelt on vaja saada aga uued kooskõlastused ning see nõuab aega. Seetõttu ei ole välistatud uute otsingute alguseaja nihkumine.

Tiimi teine pressiesindaja, sakslanna Christel Focken tunnistas, et otsingute senised tulemused valmistavad pettumust. "Otsime aga edasi, sest usume, et see rong on siiski olemas," lisas ta.

Väidetavasti tahavad aardekütid kasutada uutel otsingutel uut meetodit. Täpsemalt võetakse kasutusele seismoloogilised uurimismasinad. Nende kasutamiseks kavatsetakse uuringupiirkonnas puurida pinnasesse augud.

Krakowi mäeakadeemia eksperdid ei usu, et aardeküttide otsinguid saadab edu. Eksperdid andsid juba detsembris pärast põhjalikke uurimistöid teada, et nende arvates rongi maa all ei ole ja on samal seisukohal ka täna. Eksperdid ei mõista, miks aardekütid otsinguid ei lõpeta.

Ka Wroclawi ülikooli ajaloolane Tomasz Glowinski peab šansse kullarongi leidmiseks halvaks.