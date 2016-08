Kultuurkapitali juhataja ametikohale laekus 24 avaldust, kelle seast valis kultuurkapitali nõukogu välja viis kandidaati, kes kutsuti 22. augustil toimuvale vestlusvoorule.

Eesti Päevalehe andmeil pidi kultuurkapitali juhi konkursi võitma praegune ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa, kuid ta ei olnud rahul palgatingimustega. Nimelt on ERR-i juhi praegune põhipalk 4538 eurot kuus, kultuurikapitali juhi palk on viimaste avalike andmete järgi aga veidi alla 3000 euro.

Margus Allikmaa (Tairo Lutter/Postimees)

"Ma olen seda kultuurkapitali nõukogu esimehele öelnud: minu üks tingimus on see, et ma ei ole nõus nii suure palgalangusega. Ma ei saa seda kahjuks vastu võtta. Ma olen väga huvitatud kultuurkapitali kohale kandideerimisest, ma tõesti tahan seal tööd teha ja pakkuda kõike seda, mida ma suudan ja oskan. Aga kindlasti ei ole ma nõus sellega, et mu palk langeb," ütles Allikmaa Päevalehele.

Ka kultuurkapitali praegune juht Olavi Laido on kinnitanud, et kandideerib teiseks ametiajaks.

Uus kultuurkapitali juhataja alustab tööd 1. novembril.