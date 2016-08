Eesti korvpallikoondis alustas 2017. aasta EM-valikturniiri ning alistas koduses Rocca al Mare suurhallis Valgevene koguni 81:62! Võtame mängu kokku seitsme võtme kaudu.

1. Mis otsustas mängu saatuse?

Eesti superpartii ehk Kas me ootasime nii head Eesti koondist? Aus vastus on, et mitte. Eriti pärast vähem või rohkem kindlaid kaotusi kontrollmängudes Küprosele, Ukrainale, Iisraelille. Kuid asjaosalised suutsid viimaste päevadega ära teha hiilgava töö. Kindlasti on tegemist ka treenerite võiduga, sest kodutöö oli hiilgavalt ära tehtud. Ning mängijad suutsid EM-sarja avamängu pingega suurepäraselt toime tulla. Meie sõltub väga palju visketäpsusest ning seekord tabas kolmeseid (kokku 11 tükki) viis erinevat mängijat, kusjuures nende sekka ei jõudnud seekord Albaania vastu vist oma limiidi täis visanud Reinar Hallik. Eraldi tuleb ära märkida aga Halliku tulemuslikku kaitsetööd vastaste võimsa tsentri Artjom Parahhovski vastu.