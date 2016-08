Läti naisteajakirja SANTA septembrikuu numbri kaanel ilutseb Eesti esileedi Ieva Ilves, kes räägib väljaande veergudel muu hulgas ka oma suhetest siinse rahvaga.

Ieva Ilves tunneb, et eestlased armastavad ja toetavad teda, kuid meedias ilmuvad artiklid tekitavad temas siiski vastakaid tundeid – eriti pöörane oli just talvine aeg, mil kollane ajakirjandus tuhnis tema minevikus ja üritas räpaseid saladusi leida.

Nüüd tajub aga Ieva, et teda on lõpuks ometi vastu võetud ja ka press on muutunud tema suhtes positiivsemaks. "Leppisin sellega, et ma ei pruugi eestlastele meeldida, kuid ma armastan Toomas Hendrikut ja ei pea temaga abiellumise eest vabandust paluma," ütleb Ieva ja lisab: "Tuletan endale alati meelde, et inimesed pole head ega halvad ning see on normaalne, et eestlased tahavad oma esileedit paremini tundma õppida."

Ieva Ilves jagab artiklit ka oma ametlikul Facebooki lehel ja kirjutab juurde, et artikkel sündis pärast päevajagu Tallinnas kestnud vestlust SANTA ajakirjanikuga. "Ma tänan ajakirja selle võimaluse eest ja meeldiva kogemuse eest, mis meenutas rohkem seiklust."