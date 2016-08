Laulja Tanel Padar kutsus uue kooliaasta eel noori üles märkama neid, kes end koolis hästi ei tunne. Märkamine, rääkimata naeratusest ja heast sõnast, võib olla ilus algus uuele sõprusele ja aitab ka koolikiusamise vastu. Kiusatakse ju enamasti neid, kes on üksi, ja kui keegi kiusamisele vastu ei seisa ja ohvri kaitseks välja ei astu, võibki kiusatav üksi jääda.

Tanel Padari üleskutse jõudis kiiresti tuhandetele Facebooki seintele, ja võib loota, et väärt sõnumi jagajate seas oli rohkelt ka neid, keda just kõige nooremad imetlevad ja eeskujuna näevad. Olgu need siis padjaklubilised, muusikud, Instagrami-staarid, youtuber’id ja kes iganes veel.

Ent vaid paarist klikist ei piisa, et koolikiusamist enam ei olekski. Lapsevanemad ja miks ka mitte vanemad õed-vennad võiksid just koolialguse eel võtta aega ja rääkida lastega koolikiusamisest. Siis julgeb laps ka rääkida, kui kiusamist (ja veel hullematki) ilusatest üleskutsetest hoolimata ikkagi ette tuleb. Sotsiaalmeedia innustab, aga tõsisele murele ei pruugi laps sealt lahendust leida.

Ilusat kooliaasta algust!