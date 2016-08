Tõnis Saarts: Vaevalt, sest presidendikoht pole erakondadele nii oluline, et hakata selle nimel lõhkuma valitsusliitu ja seda veel kohalike valimiste eel. Valitsuskriis võib tekkida vaid siis, kui praegused valitsuspartnerid üritavad sihilikult valida Reformierakonnale ebamugavat kandidaati ja ka avalikkuse ees kiideldaksegi sellega, et presidendivalimistega suudeti peaministriparteile koht kätte näidata. Siis on loomulikult see piir ületatud, mis oleks vajalik usalduslikuks koostööks koalitsioonis. Vaevalt, aga IRL ja Reformierakond soovivad koalitsiooni lõhkuda. Ma ei usu, et Reformierakonnale presidendikoha hinnaks saab Keskerakonna koalitsiooni kaasamine. Kui selline kokkulepe tulebki, siis see realiseerub palju pikemas ajaperspektiivis ja kohest valitsuskriisi me vaevalt näeme.