Eesti meedia eesotsas peavooluajakirjandusega ületas iseend, loomaks muljet, et olulisemat asja kui Eesti presidendivalimised pole olemas ja et rahvas saab antud toimingus igakülgselt kaasa rääkida. Kuna suvel telelavastusi (à la “See nägu on tuttav“) ei näidata, siis asendati need kõigis telekanalites „kandidaadi kandidaatide“ debattidega, milles presidendi enda tegevus jäi selgelt kõige muu varju.

Loodetavasti on märgatud, et koolitet politoloogina pole ma siiani võtnud sõna Eesti presidendivalimiste teemal, sest juba pärast praeguse riigikogu valimisi märtsis 2015 ja järjekordse haldusreformi (aga see tähendab kohti valimiskogus) takerdumist oli selge, et riigikogu presidenti ei vali.

Nüüd siis on kõigel sellel kriips all kõige näotumal moel – riigikogu etendas tõelist lehmakauplemist, tuulelipupoliitikuid oli küll varemgi olnud, kuid nüüd avastati seal ka „reeturid“ elik – pika poliitkargamise lõpptulemuseks sai vaid poliitikute ja poliitika maine uus langus valijate silmis.

Kuna peamine oli ette teada, siis fiaskole pidanuks ikkagi järgnema nn valimisekspertide maharahunemine, tuha päheraputamine ja ka kõrvaleastumine, et teistmoodi arvajatele ruumi anda. Ent kus sa sellega – juba on toimunu vahevalimisteks kuulutatud ja mäng samade tegelaste, propagandistide ja „asjatundjate“ osalusel läheb edasi.

Kuna praegu elab terve maailm, kaasa arvatud NATO ja Euroopa Liit, kuhu meiegi kuulume, teatud pöörde ehk siis ka uuenemise ajal elik on tark edasi minna uut moodi, uute ideedega, siis miks mitte üritada seda teha praegu ja just presidendivalimistega?

Ülal juba ütlesin, et põhitulemus oli ette teada. Peale kahe uue asja. Esiteks sai kolmandas voorus paremuselt teise häältesumma härra või proua Ei-Keegi tänu märgistamata sedelitele. Seadusetäht niisugust tegelast ette ei näe ja seaduse järgi suunati valimiskogusse automaatselt esimese ja kolmanda tulemuse saaja – Siim Kallas ja Mailis Reps. Paraku pole see ettenägematu Ei-Keegi ainus praak, mida kavalantsulikult kirjutatud seadus on siiani välja pakkunud.

Tuletaks teisegi tipu meelde – 1996. aastal ilmus valimiskogusse kandidaat, keda keegi tegelikult ei tundnudki (akadeemik Enn Tõugu – toim), ent edestas ikkagi tuntud poliitikut. Teisisõnu – need 30 häält tundmatule peaks küll olema viimane märguanne selleks, et loobuda lõpututest kavaldamise ja ülekavaldamise võimalustest ning minna üle presidendi otsevalimistele.

Vana rebane Kallas

Teiseks uudiseks äsjases valimisvõitluses oli aga see, et õhtul kogunenud Reformierakonna juhatus otsustas toetada valimiskogus Siim Kallast, ehkki alles mõni aeg varem oli erakonna ladvik kiitnud välisminister Marina Kaljuranda selle eest, et too pakkus võimalust – Kallas kandideerib riigikogus, tema valimiskogus.

Mõistagi teadis juristiharidusega Kaljurand sedagi, et kolmanda hääletusvooru kaks parimat lähevad automaatselt edasi valimiskogusse, ent seal saab nii ennast taandada kui ka uusi kandidaate üles seada. Kuna Kaljurand evis parajat toetust rahva hulgas ja võimalike valijameeste keskel, oli tema arvestus arusaadav.

Üks Eesti poliitika suurimaid rebaseid Kallas oli aga kärme kuulutama, et tema läheb lõpuni ehk siis jätkab riigikogu kolmanda vooru võitjana ka valimiskogus ja Reformierakonna juhatuse toel nüüd teebki seda. Ehkki Kallase toetus riigikogus tegi vähikäiku – 45 ja 42 häält ja see on vähem kui pool riigikogust, samas kui valimiskogus on vaja poolt pluss üks hääl!

Raske eeldada, et oravad oma otsust enne valimiskogu esimest vooru muudaksid – ju siis loodetakse ikka teiste meelemuutusele. Teadaolevaid präänikuid teistele on õhus kaks – Euroopa Kontrollikojas Eesti esindaja koht, mis on kevadest saati vakantne ja millele loodab ekspeaminister Juhan Parts, ja teiseks Euroopa Liidu esinduse juhi koht Eestis. Üks IRLile, teine (taas) sotsidele? Kas sellest aga piisab poolte kohtade võitmiseks valimiskogus?

Kaljurand puhtalt lehelt

Toimunud valimiskampaania jõudis kinnitada sedagi, et rahval on mälu ja mõlemal juba valimiskokku pääsenul on kirjas kunagi antud allkiri. Kallas tegi seda „meeltesegaduses“ (Eesti Panga juhina antud pangagarantii 100 miljoni dollari väärtuses – toim), Reps kindlasti mitte, ent Kremli võtteid teades pole kahtlustki, et tema allkiri Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostöölepingul jääks kasutamata.

Sestap tundub loogiline, et valimiskogus saab edu saata vaid kedagi kolmandat, kes tuleb üles seada esimeses hääletusvoorus – valimiskogu teise vooru saavad esimese kaks paremat ja kui ka see võitjat ei selgita, läheb valimine tagasi riigikogusse. Sealne uus protseduur on targu jäetud lahti kirjutamata, ent loogiliselt peaks see käima nii nagu 29.-30. augustilgi.

Teisisõnu – hetkel oleks kõige targem tunnistada, et presidendivalimised riigikogus ebaõnnestusid ja valimiskogus alustada täiesti uute kandidaatidega.