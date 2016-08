Venemaa Paraolümpiakomitee kaebas Šveitsi kõrgemasse kohtusse Rahvusvahelise Spordi Arbitraažikohtu (CAS) otsuse, mitte lubada nende koondist paraolümpiamängudele. Venelaste apellatsioon lükati aga tagasi.

Eelmisel nädalal otsustas kõrgeim spordikohus CAS, et Venemaa paraolümpiasportlased ei saa Rios toimuvatel mängudel osaleda. Seejärel otsustasid venelased aga asja edasi kaevata Šveitsi föderaalkohtusse.

Šveitsi kohus ei saanud vaadata karistuse sisulist poolt, vaid läbiviimise korda ja korrektsust. Kuivõrd CAS oli juhtumist käsitlenud õigesti ja vigadeta, siis jäi karistus kehtima. Ühtlasi tähendab see seda, et venelaste paraolümpiale pääsemine on nüüd pea võimatu, kuivõrd ära on kasutatud kõik seaduslikud võimalused.