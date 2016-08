Täna veidi pärast kella 14 läks Marina Kaljurand Stenbocki majja kohtuma Taavi Rõivasega. Ajakirjanikud ootasid üle kahe tunni värava taga, kuna arvati, et järgneb pressikonverents. Kella 16.20 paiku astus Kaljurand hoonest välja, pea norus. Väravad avanesid ning Kaljuranna ametiauto vuhises kiiresti mööda, ei mingit peatust. Kaljurand ise istus tagaistmel ning rääkis mobiiltelefoniga.

Pool tundi hiljem ilmus ajakirjanike ette Taavi Rõivas, kes ütles, et kohtumisel midagi ei otsustatud. “Selgitasin Marinale, miks otsus oli Reformierakonna juhatuse enamiku arvates sel hetkel kõige õigem,“ rääkis ta ja lisas, et seda otsust ei peaks võtma isiklikult. Rõivas rõhutas taaskord, et teised erakonnad oleks pigem Kallase, mitte Kaljuranna toetajate hulgas.

Küsimusele, kas Kaljurand kavatseb valimiskogus kandideerida või mitte, vastas Rõivas, et tänasel kohtumisel sellest juttu ei olnud. Samas ütles ta, et ilma Reformierakonna toetuseta on raske kandideerimist ette kujutada. Peaminister kordas, et kui Reformierakonnast on valimiskogus mitu kandidaati, siis pääsevad esimesest voorust edasi Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaat, sest mõlemal erakonnal on valimiskogus umbes sama palju esindajaid kui Reformierakonnal. Rõivase sõnul ei heida ta Kaljurannale ette, kui viimane on Reformierakonna otsuses pettunud. "Kui inimene teeb palju tööd ja seab suured sihid, siis loomulikult tundub ebaõiglane, kui keegi teine saab selle võimaluse," nentis peaminister.