"Reformierakond tegi nüüd seda, mida ta oleks pidanud tegema kaks kuud tagasi – ütlema, et koondub oma auesimehe taha," hindab riigikogu keskfraktsiooni juht Kadri Simson.

"Paraku on Taavi Rõivase otsustamatus tulnud nii viimasel hetkel, et täna on sellest sündinud rohkem kahju kui kasu. Valides erakonda mittekuuluva välisministri või oma auesimehe vahel poleks Reformierakonnal olnud võimalik muud teha, kui toetada oma esimeest," ütleb ta.

Simson leiab, et Kaljurand on kindlasti solvunud, see kajastub ka tema toetajate reaktsioonides, mis meedias avaldatud. "Sellest hoolimata ei näe ma mingit põhjust, miks Kaljurand peaks edasi presidendiks kandideerima. Kui ta tahab välisministri kohal jätkata, peaks tal loobuma presidendiks kandideerimast."

Simson lisab, et neil, kes sarnaselt Lätile, Leedule ja Soomele soovivad esimest naispresidenti, on nüüd võimalus koonduda Mailis Repsi seljataha.

Valimiskogu koguneb 24. septembril.