Huffington Post tegi intervjuu pikaaegse stjuardessi Abbie Ungeriga, kes tõi välja üheksa asja, mida stjuardessid tahaksid, et teaksid… aga ei pruugi sulle öelda.

- Aga kui sa näed, et stjuardess istub turbulentsi ajal, peaksid sinagi kindlasti seda tegema.

- Stjuardessiks saamine on nii paljude unistuste töö. Ta toob näite, et 2013. aastal kandideeris 44 000 inimest Delta lennufirmasse 400 ametikohale. Seega on konkurents suurem kui näiteks Harvardi ülikooli pääsemisel.

- Kui sa tõesti tahad stjuardessile jootraha anda, siis tea, et nad ei nõustu esimesel pakkumisel. Paku neile kolm korda – siis võtavad nad selle vastu.

- Kui oled lennul närvis, kutsu stjuardess. Nad teavad, kuidas sind maha rahustada.

- Kui sellises olukorras (nagu eelmainitu) muutub stjuardess vaikseks… siis on aeg meenutada, mida teha hädamaandumisel.

- Lennumeeskonna liikmed söövad hea meelega ära kõik ülejäänud äriklassi lõunad.