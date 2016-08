Laulja Vaido Neigaus haarab mikrofoni ning hakkab juhtima muutumissaadet “Kas ma olen ilus?”

“Saatejuhi roll tundub huvitav. See on minu jaoks täiesti uus kogemus. Väike närv on mikrofoni hoides alati sees, kuid sellega tuleb osata ümber käia,” pajatab Neigaus, kuidas tal saate juhtimine seni välja on tulnud. Laulja kinnitab, et on ka uutele saatejuhi-pakkumistele avatud.

Vaido Neigausi mänedžer Jüri Mets seletab, et saate tootjaks on MJ Production ning koostööd tehakse ilusalongiga RV Stuudio. “Tekkis idee, et võiks teha midagi huvitavat ja kedagi rõõmsamaks,” räägib Mets, kuidas saate tegemiseni jõuti.

Saadet “Kas ma olen ilus?” saab esialgu näha vaid samanimelisel Facebooki lehel. Kõik, kes soovivad osaleda, saavadki saatetiimiga ühendust võtta Facebooki kaudu. Osasid on plaanis teha 13. Pole välistatud, et saatele tuleb ka teine hooaeg.

Saate tutvustust saab vaadata "Kas ma olen ilus?" Facebooki kanalilt.