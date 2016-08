Eile, 30. augustil kella 13 paiku leidsid Kärdla politseijaoskonna merepäästjad Pühalepa vallas Hiiessaare kandist roostikust tundmatu mehe surnukeha. Tänaseks on õnnestunud kindlaks teha, et tegemist oli 16. augustil jahilt vette kukkunud mehega. Leidmise hetkel ei olnud mehel seljas päästevesti ja seda ei leitud ka lähikonnast. On tõenäoline, et päästevesti tal õnnetuse hetkel seljas ei olnud või oli see nõuetekohaselt kinnitamata. Lääne prefektuuri merepääste valdkonna koordineerija Karet Akkaja sõnul tuleb merel liiklemisel olla äärmiselt ettevaatlik ja pidada kinni kõigist ohutusnõuetest.

"Oma võimeid ja oskusi tuleks igal merele minejal kriitiliselt hinnata. Kui ilm on kehv, on oluliselt turvalisem oodata sadamas ilmaolude paranemist, kui hakata ohtu panema enda või kaasreisijate elu ja tervist. Kui keerulistes ilmastikuoludes veele minek on mingil põhjusel vältimatu, tuleks kindlasti kanda päästevesti. Juhtunu valguses tuletame meelde, et merele minnes oleks hea, kui pardal oleks alati lisaks kaptenile veel vähemalt üks inimene, kes oskab alust hädaolukorras navigeerida või peatada," ütles Akkaja.

16. augustil kella 22 paiku anti merevalvekeskusele teada, et jahtlaeva pardalt on umbes pool tundi tagasi merre kukkunud inimene. Alusel viibinud reisiseltskond koosnes kahest inimesest ja kõne teinud mehe teatel kukkus merre jahtlaeva kapten. Mehe sõnul puudusid tal oskused aluse juhtimiseks, aga ta ütles, et proovib jahti suunata tulede poole, mida eemalt näeb. Mees ei osanud täpsustada, kus jaht asub või kuhu nad alusega teel olid. Merevalvekeskus tuvastas radarpildilt liikuva aluse Kärdlast umbes neli miili kirdes. Teatele reageerisid Kärdla politseijaoskonna merepäästjad ja vabatahtlikud. Jahi teekond lõppes Kärdla sadama lähedal madalikul. Vabatahtlikud aitasid mehe kaldale ja Kärdla politseijaoskonna merepäästjad otsisid üle parda kukkunud kaptenit.