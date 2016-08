Maratoniõed Luiged võtsid vastu uue väljakutse ning panid end kirja selle nädala pühapäeval Kõrvemaal toimuvale 19. Tallinna rattamaratonile, kus selgitatakse välja ka Eesti Maastikurattasarja tänavuse hooaja parimad.



Kui maanteeratas leiab õdede treeningvarustuse hulgas tihedat kasutust, sest on heaks alternatiiviks jooksmisele, siis maastikul liikumine on nende jaoks pigem uusi avastusi pakkuv vaheldus. "Kes teab, võib-olla hakkab nii hullult meeldima, et teeme seda edaspidigi ning paneme harrastajatest lausa oma võistkonna kokku," arutlesid õed Luiged ja lisasid, et soovivad oma algatusega olla positiivseks eeskujuks eelkõige kõikidele naistele.



"Karta pole midagi, ka naistel mitte. Tuleb lihtsalt jõukohane tempo valida, küll siis hakkama saab. Distants võib ju esialgu pikk tunduda, kuid koos teistega on seda palju lõbusam ja huvitavam läbida. Kaasvõistlejatest on rajal kindlasti palju tuge, sest nemad peavad samamoodi pingutama. Kõrvemaa rada on oma tõusude ja langustega põneva reljeefiga, igav ei hakka. Lisaks saab ju ka lausa kolme erineva distantsi vahel valida," rääkisid 19 km pikkusel trassil startivad Liina, Leila ja Lily.



Nippe ja nõuandeid maratonil ratta seljas hakkama saamiseks uurivad õed oma sõpradelt. "Ratta mehaanilise poole detailidesse ei lasku, kuid kindlasti teeme eeltööd nii turvavarustuse, riietuse, õige sõiduasendi valimise kui ka raja osas. Sõprade hulgas on palju sõitjaid, vastustega hätta ei peaks jääma."



Ka jooksumaratoni kogemusest on Luikede arvates Kõrvemaa rajal palju kasu. "Maastikul tuleb ratta seljas samuti pikk distants läbida ehk pikalt pingutada. Jooksumaratonil öeldakse, et võistlus algab alles trassi lõpus ja tark ei torma. Nagu eelpool öeldud, siis tuleb valida enda jaoks hea tempo ning kui lõpus veel jõudu on, siis seda lisada. Muidugi on oluline kogu distantsil vältel piisavalt juua ning vajadusel mõni geel või batoon tarbida."