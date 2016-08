Plikadebändist Vanilla Ninja tuule tiibadesse saanud lauljatar Maarja Kivi elab tänaseks juba hulk aastaid Los Angeleses, kus kasvatab koos abikaasa Renee Meristega kahte last: septembris juba 12-aastaseks saavat Dora-Liisat ning äsja 4-aastaseks saanud poega Angus Martinit.

Sel suvel sattus tänaseks lauljakarjääri tagaplaanile asetanud ning hoopis juuksuriametile pühenduv Maarja lastega kodumaad väisama ning nõustus andma Publikule eksklusiivintervjuu.

Ingliskeelses keskkonnas töötav Maarja rääkis, et on laste ning abikaasaga kokku leppinud, et kodus räägitakse siiski eesti keelt.

"Salongis on kuulsusi üsna tihti," ütles Maarja ning tõi ära mõned nimed, kes ka eestlastele tttavad - Pamela Anderson, Michael Bolton ning Pierce Brosnan abikaasaga.

Artikkel refereeritud Publikust.